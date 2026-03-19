El Nou Mestalla, el futuro estadio del Valencia Club de Fútbol, avanza a buen ritmo y conforme a los plazos previstos. De esta manera, se posiciona como uno de los estadios que podría albergar el Mundial 2030. La instalación de pilares de 38 metros de altura y 30 toneladas en la zona norte ya es una realidad; estos elementos servirán de soporte principal para la cubierta. Además, se están ensamblando torres de escalera y cajones del anillo estructural de compresión, lo que está transformando rápidamente la silueta del estadio y su entorno urbano. Uno de los grandes valores del Nou Mestalla será su cubierta translúcida, que lo convertirá en un estadio completamente techado. Diseñada por la firma internacional Fenwick Iribarren Architects, esta cubierta tamizará la luz mediterránea, protegiendo a todos los aficionados del sol y la lluvia en la totalidad de los asientos. Además, ampliará el efecto acústico desde la grada hasta el campo y contará con una instalación fotovoltaica que aportará sostenibilidad energética. Mientras que las gradas mantendrán el espíritu del actual Mestalla, protegidas por el icónico murciélago, símbolo del Valencia CF. El nuevo estadio no será solo un recinto deportivo: estará diseñado para estar vivo los 365 días del año. Contará con una capacidad de 70.044 espectadores y más de 6500 asientos de Hospitality, que representan casi el 10 % de la capacidad total y lo sitúan al nivel de los grandes estadios europeos. Justamente, existen diez tipologías diferentes de Hospitality adaptadas a todos los gustos y necesidades. Estas localidades ofrecen experiencias VIP de primera clase y una enorme variedad de espacios disponibles para todo tipo de acontecimientos. Entre las prestaciones más destacadas figuran las nuevas experiencias de ocio y restauración. El Nou Mestalla abrirá sus puertas a eventos sociales, culturales y gastronómicos de primer nivel, impulsando un proyecto integral con cinco espacios premium abiertos a toda la ciudad. De esta forma, el estadio se convertirá en un referente para disfrutar de eventos que eleven a Valencia al siguiente nivel, combinando fútbol, cultura y gastronomía en un mismo espacio. Este martes, personal del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia visitó las obras para verificar que todo marcha según lo establecido. El cronograma es claro y ambicioso: la conclusión de la cubierta exterior está prevista para el 23 de abril de 2027, mientras que la terminación completa de las obras y la emisión del Certificado Final de Obra (CFO) se espera para el 11 de julio de 2027. La apertura al público está programada para el verano de 2027. A partir de febrero de 2026 comenzarán fases determinantes en las áreas interiores, conexiones y equipamientos, con una supervisión constante que garantiza la máxima calidad, estabilidad y funcionalidad. El Nou Mestalla está en la lista de estadios que podría ser sede del Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos. De esta manera, se sumaría a otros recintos famosos como el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. De las once sedes iniciales españolas, quedan vacantes dos plazas que se disputan principalmente Valencia y Vigo, aunque el caso valenciano cuenta con mayor consenso institucional. Tanto la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) como el Gobierno han valorado positivamente la reanudación y el avance de las obras del nuevo estadio, lo que incrementa sus opciones de entrar en la lista definitiva.