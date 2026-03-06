Bogotá dio el primer paso para renovar uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó el inicio oficial de las obras del nuevo Estadio Nemesio Camacho El Campín, un proyecto que busca convertir a la capital en un epicentro de eventos deportivos, culturales y de entretenimiento en América Latina. La intervención comenzó con maquinaria pesada, retroexcavadoras y equipos técnicos que ya trabajan en la primera fase del proyecto. Se trata de una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y el concesionario Sencia, encargado de desarrollar la Alianza Público-Privada que hará posible el nuevo escenario. La administración distrital aseguró que este proyecto no es una remodelación del estadio actual, sino la construcción de un complejo completamente nuevo que transformará el sector y modernizará la infraestructura deportiva de la ciudad. Uno de los principales interrogantes de los hinchas y ciudadanos era qué ocurrirá con el actual Estadio Nemesio Camacho El Campín durante la construcción. La Alcaldía confirmó que el escenario seguirá operando con normalidad mientras avanza el proyecto. Esto significa que los partidos de Millonarios Fútbol Club y Independiente Santa Fe, así como conciertos y espectáculos, continuarán realizándose allí hasta que el nuevo estadio esté completamente terminado y listo para entrar en funcionamiento. Con esta decisión, Bogotá evitará quedarse sin su principal escenario deportivo durante el proceso de construcción. El nuevo Estadio Nemesio Camacho El Campín está diseñado para cumplir estándares internacionales y convertirse en uno de los recintos más modernos de la región. Entre sus características principales se destacan: La apuesta de la ciudad es que el estadio pueda albergar grandes competencias deportivas, eventos musicales masivos y encuentros culturales que posicionen a Bogotá en el circuito global de entretenimiento. Según el cronograma oficial del proyecto, la construcción del nuevo Estadio Nemesio Camacho El Campín está proyectada para finalizar en diciembre de 2027. Durante ese periodo se desarrollarán varias fases de intervención que incluyen obras civiles, instalación de infraestructura tecnológica, adecuaciones urbanas y pruebas operativas del complejo. Mientras tanto, el estadio actual seguirá siendo el escenario principal del fútbol bogotano. El proyecto no se limita únicamente a la construcción del estadio. En realidad, se trata de un complejo urbano de gran escala que transformará todo el entorno. Entre los componentes del plan se encuentran: