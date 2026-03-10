El histórico canal de Panamá fue durante más de un siglo la principal arteria del comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. No obstante, enfrenta desafíos sin precedentes: sequías prolongadas, restricciones en el número de tránsitos diarios y demoras que encarecen la logística global. En este contexto, surge una megaobra latinoamericana que promete revolucionar las rutas comerciales. Se trata del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en México. Esta ambiciosa infraestructura no es un canal acuático tradicional como el de Panamá, sino un moderno “canal seco” multimodal que conecta los puertos de Salina Cruz (océano Pacífico, Oaxaca) con Coatzacoalcos (Golfo de México, Veracruz). La obra incluye: El proyecto busca posicionar al sur de México como un centro logístico global del siglo XXI, atrayendo inversión extranjera y cadenas de suministro internacionales. Mientras el Canal de Panamá sufre limitaciones por la escasez de agua, reduciendo tránsitos y generando filas de barcos, el corredor mexicano ofrece más eficiencia: Actualmente, el megaproyecto del CIIT avanza con un buen ritmo, con operaciones parciales ya en marcha, avances en tramos ferroviarios y una fecha de finalización integral prevista para mediados de 2026. Sin embargo, surgió una polémica durante la última semana de diciembre con el descarrilamiento de Tren Interoceánico, que dejó al menos 14 muertes. De esta manera, grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó diversas denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Corredor Interoceánico. “Mientras el gobierno presume desarrollo y bienestar, no existe claridad sobre cómo se ejercieron los recursos en uno de sus proyectos prioritarios”, destacaron desde este sector. Entre las acusaciones ante la Fiscalía General de la República, incluyeron homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El Canal de Panamá se creó a partir de la idea de los franceses, quienes trataron de construir esta vía en 1881, pero fracasaron a causa de las enfermedades como malaria y fiebre amarilla, los deslizamientos y las fallas técnicas que causaron miles de muertes y llevan a la quiebra a la compañía francesa en 1889. Posteriormente, Estados Unidos apoyó la independencia de Panamá de Colombia y comenzó las obras en 1904 bajo su supervisión, adoptando un sistema de esclusas (no a nivel del mar) para elevar los barcos. Se inauguró el 15 de agosto de 1914 con un control total norteamericano que duró hasta 1999.