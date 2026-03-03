La Línea 1 se extenderá a lo largo de 24 kilómetros en una estructura elevada, conectando Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas. Este trayecto incluirá 16 estaciones que se integrarán al sistema de TransMilenio. El Gobierno de Colombia, en conjunto con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Alcaldía Mayor, está llevando a cabo la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un proyecto fundamental para la movilidad en la capital, considerado uno de los sistemas de transporte más relevantes de Sudamérica. Según el cronograma oficial, la obra ha alcanzado un 70 % de ejecución. Los siguientes pasos incluyen la realización de pruebas dinámicas durante este año y la apertura comercial proyectada para 2028. El proyecto avanza en la fase de construcción de viaductos, estacionese intercambiadores viales, con trabajos destacados en la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. La llegada del primer tren al país, programada para septiembre de 2025, representa un hito significativo dentro del cronograma técnico. El sistema beneficiará a millones de personas en localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Chapinero, lo que permitirá una reducción en los tiempos de desplazamiento y una mejora en la conexión entre el sur y el norte de la ciudad. Además, el Metro de Bogotá será 100 % eléctrico, lo que contribuirá a una movilidad más limpia y sostenible. El inicio de pruebas con trenes se llevará a cabo en un tramo de 5,7 kilómetros desde el patio taller de Bosa, antes de la apertura comercial. La operación total está programada para marzo de 2028, momento en el cual el sistema se integrará con TransMilenio y los futuros trenes regionales. El Metro de Bogotá se consolida como una de las obras de infraestructura más significativas de Colombia, con el propósito de transformar la movilidad urbana y regional del país.