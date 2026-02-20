A lo largo del país se lleva adelante diferentes inversiones para mejorar la infraestructura vial de las provincias y, en consecuencia, mejorar el tránsito, la seguridad y la conectividad. En este sentido, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires finalizó el puente vehicular de Los Huesos, el cual conectará a la ciudad de Luján con otras localidades como la de Jáuregui y Open Door. Este miércoles, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dio a conocer la finalización del puente vehicular de Los Huesos, el cual “forma parte de la etapa II de obras de ampliación del cauce y mejoramiento del tramo medio del río Luján”. Esta nueva estructura reemplaza a la anterior que era de madera y hierro, de una sola mano y con escasa capacidad de carga. Ahora, será más moderno y seguro con dos carriles, una estructura de hormigón con una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, y defensas vehiculares. La finalización de este puente está en el marco de una serie de obras claves para “mejorar la capacidad hidráulica del río y la conectividad vial en la cuenca media”. Todas estas obras permitirán la canalización y ensanche del río en pos de mejorar su escurrimiento. Es decir, con esta obra se quiere evitar severas inundaciones como, por ejemplo, la del 2012 en la que se inundó por primera vez la Basílica. Cabe destacar que las obras fueron ejecutadas por la Dirección Provincial de Hidráulica junto al Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu), quienes mejorarán la calidad de vida de los locales con la puesta a punto de este puente clave en la región. En primer lugar, esta decisión dejará atrás las inundaciones formadas ante eventos climáticos adversos; mejorará la conectividad y circulación de Luján y sus alrededores; y resguardará la seguridad vial de los conductores.