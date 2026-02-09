Una de las principales potencias en transporte está desarrollando un tren submarino que cambiará para siempre la forma en la que se viaja. Se trata de una red ferroviaria que pasará debajo del mar para conectar dos ciudades en tiempo récord, acortando un viaje de varias horas a tan solo 40 minutos gracias a su velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. China se encuentra desarrollando uno de los proyectos de innovación más importantes a nivel mundial, el Bohai Strait Tunnel Project. Se trata de una red de trenes que conectará las penínsulas de Liaodong y Shandong, un trayecto de que puede tomar más de seis horas al viajar por tierra o por ferry. El tren submarino busca acortar el tiempo de viaje a tan solo 40 minutos gracias a su red de 120 kilómetros de extensión que estarán situados bajo el mar. El presupuesto para el proyecto supera los 220.000 millones de yuanes, lo que equivale a unos 36.000 millones de dólares estadounidenses. La infraestructura estará compuesta por tres secciones específicas: dos túneles paralelos, uno de ida y uno d vuelta, para los vagones de alta velocidad y un conducto central reservado para realizar tareas de mantenimiento y seguridad. Desde el Gobierno de China consideran que se trata de una inversión estratégica, ya que unirá las penínsulas de Liaodong y Shandong. Estas dos ciudades son de suma importancia a nivel comercial y uno de los principales obstáculos logísticos se deben a las distancias que las separan. Una de las principales dificultades para poner en marcha el plan es que las perforaciones se realizarán bajo el mar y en zonas con elevada actividad sísmica. Los ingenieros responsables de las obras deberán incorporar sistemas de ventilación, impermeabilización y evacuación de emergencia para garantizar la seguridad de la infraestructura. El proyecto Bohai Strait Tunnel Project se encuentra en fase de planificación y estudios de viabilidad. Se estima que el tren submarino de alta velocidad podría generar ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes. Las previsiones indican que las obras podrían tardar entre 10 y 15 años en estar listas.