En un hito de la ingeniería moderna, el Guangzhou CTF Finance Centre en China celebra la operación plena de su ascensor ultrarrápido fabricado por Hitachi, reconocido por Guinness World Records como el más veloz del planeta. Este gigante de 530 metros de altura, con 111 pisos sobre tierra y 5 subterráneos, alberga un elevador que alcanza 1.260 metros por minuto, equivalente a 75,6 km/h o 21 m/s. El Guangzhou CTF Finance Centre, propiedad de Chow Tai Fook Enterprises, es un complejo mixto de oficinas, departamentos, hotel Rosewood y comercios en el distrito Tianhe de Guangzhou. Completado en octubre de 2016, destaca por sus 95 ascensores Hitachi, de los cuales dos expresos conectan la planta baja con el lobby del hotel en el piso 95, recorriendo 440 metros en solo 42 segundos. La inauguración operativa coincidió con la apertura del hotel Rosewood en septiembre de 2019, cuando recibió el certificado Guinness por su velocidad récord, superando los 20,5 m/s de la Shanghai Tower. En 2026, sigue imbatido. Hitachi empleó motores síncronos de imanes permanentes delgados y compactos para lograr esta proeza, con cabinas aerodinámicas que reducen la resistencia al viento en el pozo. Además, sistemas de presurización ajustan la presión del aire para evitar malestares en los oídos, mientras rodillos guía activos estabilizan el viaje ante vibraciones. La seguridad es primordial: frenos de emergencia resisten 300°C por fricción, y la capacidad es de 1.600 kg para 21 personas. Pruebas en 2017 verificaron 21 m/s. Este ascensor revoluciona los rascacielos, permitiendo alturas extremas sin sacrificar eficiencia. Hitachi, con historia desde 1968 en Japón, domina el mercado chino, el mayor del mundo con más de 500.000 unidades anuales. Supera récords previos como el de Taipei 101 (16,8 m/s), impulsando la urbanización sostenible. El edificio, diseñado por Kohn Pedersen Fox, integra LEED Gold en oficinas y retail, con paneles solares y recuperación de calor. Sus terrazas en retrocesos y fachada de terracota vidriada lo distinguen visualmente. En resumen, el ascensor más rápido del mundo no solo transporta personas a velocidades de autopista, sino que redefine el futuro de las ciudades verticales. Guangzhou CTF simboliza cómo la innovación japonesa-china eleva literalmente el estándar global.