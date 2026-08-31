Se trata de la estación de metro más esperada por Madrid, la cual inició las obras a principios de 2024 y abrirá después de años de construcción. De esta manera, beneficiará no solo a los residentes locales, sino a un principal evento futbolístico.

Y es que la construcción se encuentra precisamente al lado del estadio Santiago Bernabéu, el cual alberga al Real Madrid. La gran cantidad de fanáticos que asisten a ver La Liga y la Champions League provocan que sea necesaria esta conexión clave.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

cuándo abrirá la nueva estación del metro y qué nombre tendrá

Tras el inicio de la renovación de esta estación de metro al inicio del 2024, han transcurrido más de dos años y las obras persisten. Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que las interrupciones en el Paseo de la Castellana, específicamente en la Plaza de Lima, está previsto que concluyan.

De este modo, la circulación vehicular se verá casi normalizada para marzo de este año .

No obstante, los residentes madrileños deberán aguardar hasta la primavera de 2027 para aprovechar plenamente las instalaciones, que recibirán el nombre de Bernabéu, en sustitución del anterior, Santiago Bernabéu.

La inauguración tendrá lugar en una fecha significativa para el Merengue, ya que coincide con el 125 aniversario del Real Madrid y el 80 aniversario del estadio.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

Características de la nueva estación del metro en Madrid

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

La estación se inauguró oficialmente en 1982 con el nombre de Lima para el Mundial de fútbol de aquel año, ganado por Italia. Con una inversión de 66 millones de euros, se implementarán las siguientes mejoras:

Superficie triplicada : pasará de aproximadamente 4.843 m² actuales a más de 12.400 m².

Accesibilidad total : contará con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con los andenes.

Gran vestíbulo : los antiguos pasillos se sustituirán por un espacio abierto desde el cual se podrán visualizar los niveles intermedios y los andenes.

Capacidad para días de partido : diseñada para absorber más de 34.000 pasajeros en jornadas de alta afluencia, preparándose para eventos como el Mundial 2030.

Temática madridista : toda la imagen estará vinculada a la historia del Real Madrid, sus trofeos y éxitos deportivos. También se podrá adaptar para otros grandes eventos.

Tecnología de última generación: tornos de acceso y máquinas de venta modernas.

Esta transformación no solo beneficiará a los aficionados madridistas, sino que también mejorará la movilidad general en una de las zonas más transitadas de la capital, convirtiendo la estación Bernabéu en un referente de accesibilidad, capacidad y diseño vinculado al deporte que predomina en el país.