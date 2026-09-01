La obra de más de 200 millones de euros que transformará Gran Canaria: tendrá nueve túneles y dos viaductos (ChatGPT)

La provincia de Las Palmas está llevando a cabo un avance significativo hacia la modernización de su red viaria con el desarrollo de la carretera Agaete–La Aldea (Fase II), una de las infraestructuras más relevantes de las Islas Canarias. El proyecto prevé la construcción de nueve túneles y dos viaductos estratégicos para la región.

Esta actuación permitirá mejorar la conexión entre el oeste de Gran Canaria, conectando Agaete con La Aldea de San Nicolás de forma más directa y segura. Aunque en un principio se había estimado un presupuesto de 181,48 millones de euros, la inversión ha sido revisada y ha alcanzado los 206 millones necesarios para la finalización de la obra.

La obra mejorará la conexión entre el Oeste de Gran Canaria (foto: Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias)

Cómo avanza la nueva obra en la provincia

La extensión de 8,5 kilómetros se desarrolla principalmente en el subsuelo, con 5,7 km que son subterráneos, abarcando un total de nueve túneles y dos viaductos representativos.

Las labores de construcción de los viaductos de La Palma y El Risco —los últimos elementos únicos restantes— iniciaron en noviembre de 2025 y avanzan de forma decidida:

Viaducto de La Palma : 110 metros de longitud y 28 metros de altura máxima. Ya se han ejecutado los estribos y los micropilotes para la cimentación de la pila central. Se espera que abra para el verano del 2027.

Viaducto de El Risco: 572 metros de longitud y 88 metros de altura máxima. En ejecución la excavación del estribo 1 y la zapata de la pila 2. Podría demorarse hasta 2028.

La extensión de 8,5 kilómetros de la carretera Agaete-La Aldea se desarrolla principalmente en el subsuelo (foto: Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias)

Tramos y túneles habilitados actualmente

Los nueve túneles han sido excavados y revestidos, aguardando únicamente la implementación de instalaciones técnicas, sistemas de control, energización y pavimentación. En este contexto, ya se han habilitado ciertos tramos, como el túnel Ingeniero José Luis Martínez Cocero–Risco de Faneque (en operación desde febrero de 2024), el Lomo de Aulaga y el enlace de El Risco.

En total, 2,5 kilómetros son actualmente accesibles, de los cuales 2,2 km están operativos, permitiendo una drástica reducción de los tiempos de traslado: Agaete al túnel de Faneque en 5 minutos y hasta El Risco en 9 minutos.

Beneficios clave de estas obras para la provincia

La reciente carretera suprime el antiguo y peligroso segmento de la GC-200, localizado en la ladera del Risco de Faneque, lo que optimiza la seguridad vial y mejora la calidad de vida de los residentes y transportistas en el noroeste.

Como enfatizó la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián: “Se establecerá una conexión entre Agaete y el tramo ya en operación entre El Risco y La Aldea, lo que enriquecerá la calidad de vida de los aldeanos y reforzará la conectividad de toda la isla”.

En este contexto, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias comunicó que promueve esta infraestructura prioritaria para consolidar la cohesión territorial y resaltar la seguridad en la estrategia regional de movilidad.

De esta forma, la nueva carretera Agaete-La Aldea representa un hito en la isla de Gran Canaria: conectará de manera inédita y disminuirá en media hora el recorrido entre Agaete y La Aldea.