El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza obras de un importante túnel doble mano que pasará bajo las vías del tren Sarmiento. El corredor conectará Liners con Villa Luro y los trabajos se enmarcan en el plan de la Ciudad para eliminar las barreras ferroviarias con el objetivo de hacer el tránsito más fluido. La administración porteña informó que el paso bajo nivel pasará por las calles Yerbal y Bacacay en la Comuna 10. Los trabajos serán realizados por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad en conjunto con Autopistas Urbanas (AUSA) para lograr una mayor conectividad entre ambos lados. El ministro Pablo Bereciartua explicó que la infraestructura ya en construcción “mejorará la seguridad vial y agilizará la circulación de miles de vehículos y peatones entre ambos barrios”. El túnel será una vía de doble mano con un carril para cada sentido y una altura de 4,30 metros que habilitará el paso de transporte liviana y pesado. Se emplazarán pasarelas peatonales con escaleras y rampas para peatones y personas con movilidad reducida. A los lados se construirán calles de convivencia para el acceso de los vecinos a sus viviendas y comercios. Se sumará también una puesta en valor del espacio público al renovar mobiliario urbano y trabajos de forestación. La administración porteña prosigue con su iniciativa de suprimir las barreras ferroviarias, permitiendo así un tránsito más eficiente. El túnel interconectará los barrios de Linieres y Villa Luro, atravesando las calles Yerbal y Bacacay en la Comuna 10. Para mejorar la seguridad de la zona, se instalarán cámaras de monitoreo y nueva iluminación con tecnología LED. Respecto al sistema hidráulico, se instalará una estación de bombeo dotada de grupo electrógeno para funcionar ante cortes de luz. La finalización de las obras está prevista para el próximo año, momento en el cual se espera que el nuevo túnel impulse el desarrollo económico y social en los barrios de Liniers y Villa Luro. Además, se implementará un plan de mantenimiento que incluye limpieza regular y revisiones técnicas para asegurar el correcto funcionamiento de toda la infraestructura. Por otro lado, la administración de la ciudad tiene la intención de seguir desarrollando proyectos similares en otras áreas de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la conectividad y calidad de vida de los ciudadanos.