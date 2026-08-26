Pocos lo saben: por qué los tubos de luz parpadean antes de encenderse y cuándo es un problema.

Ese breve juego de destellos que aparece al accionar un tubo fluorescente responde al particular mecanismo que utiliza este tipo de iluminación para comenzar a funcionar. En condiciones normales, el circuito necesita completar una serie de pasos antes de que la luz quede encendida de manera estable.

El sistema es diferente al de una lámpara LED o una bombita convencional, porque el fluorescente necesita generar una descarga eléctrica dentro del tubo. Para que eso ocurra, sus distintos componentes deben alcanzar determinadas condiciones y permitir que la corriente atraviese el gas contenido en su interior.

Por qué el tubo fluorescente parpadea antes de encenderse

El proceso comienza cuando el cebador activa el circuito y permite preparar los electrodos ubicados en los extremos. Al mismo tiempo, el balasto se ocupa de controlar la corriente para evitar que el tubo reciba más energía de la necesaria.

Durante este procedimiento pueden producirse pequeños destellos hasta que la descarga eléctrica se estabiliza. Una vez completada esa etapa, el gas interior genera radiación ultravioleta y el revestimiento que recubre el tubo la transforma en luz visible.

En condiciones normales, el circuito necesita completar una serie de pasos antes de que la luz quede encendida (Fuente: ChatGPT). Imagen creada con ChatGPT

Unos pocos destellos durante el arranque no significan necesariamente que exista una avería. El comportamiento merece atención cuando el encendido se vuelve excesivamente lento, los parpadeos continúan durante mucho tiempo o el tubo directamente no consigue iluminarse.

Cuándo el parpadeo puede indicar una falla

Un cebador desgastado puede ser responsable de los intentos repetidos de encendido, mientras que un tubo que lleva mucho tiempo en funcionamiento puede haber perdido capacidad para iniciar correctamente la descarga. El balasto también puede convertirse en el origen del problema si deja de regular adecuadamente la corriente.

Los electrodos pueden perder eficacia con el uso.

Un balasto deteriorado puede provocar un funcionamiento irregular.

Las conexiones flojas o dañadas pueden generar intermitencias.

Las temperaturas muy bajas pueden complicar el arranque.

También es importante prestar atención a las zonas oscuras en los extremos y a los destellos que permanecen de manera constante. Estos signos pueden indicar que el tubo está llegando al final de su vida útil, aunque antes de reemplazarlo conviene comprobar los demás componentes del circuito.

Las lámparas LED emplean una tecnología distinta y normalmente consiguen iluminarse de forma inmediata, sin atravesar este proceso de arranque. Por eso, si un fluorescente comienza a comportarse de manera anormal, revisar el cebador, el balasto y las conexiones puede ayudar a identificar qué pieza necesita ser reemplazada.