Ancap informó este lunes que “trabaja para asegurar el normal abastecimiento de combustibles a toda la población” en el contexto de medidas de paro del sindicato Fancap que generan “distorsiones” en la operativa de la planta de La Tablada.

El gremio llevó a cabo un paro entre las 5:30 y las 9:30 de la mañana y anunció nuevas medidas, según declaró el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri. Estas acciones forman parte de un conflicto que el sindicato mantiene con la empresa estatal desde hace tres meses.

Sprovieri afirmó que durante la negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) —donde está prevista una nueva instancia de diálogo el miércoles— Ancap mostró “cero voluntad de acordar” y no actuó “con buena fe para negociar”, posicionamiento que justificó como motivo de las medidas de este lunes.

El sindicato demanda una reestructura profunda de la planta con más personal operativo y señaló que la discusión salarial se abordará el próximo año.

Sobre los efectos de la medida, Sprovieri aseguró que no habrá impacto en las estaciones de servicio, aunque advirtió que sí se resiente la carga de gas propano destinado a la industria por falta de personal para cubrir toda la jornada laboral requerida.

Ancap, por su parte, subraya que toma medidas para mitigar las distorsiones y mantener el suministro, mientras sigue la negociación en el MTSS que podría definir el curso del conflicto.