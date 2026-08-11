La Unión de Vendedores de Nafta (UNVENU) emitió un comunicado en el que advierte que podría registrarse faltante de combustible este martes como consecuencia del paro de 24 horas decretado por la Federación ANCAP en la Planta de La Tablada.

Según la entidad, las medidas sindicales ya están provocando un “quiebre de stock de algunos tipos de combustibles en las estaciones de servicio de la zona sur del país”. Por ese motivo, UNVENU exhortó a las autoridades y a las compañías distribuidoras mayoristas a tomar los recaudos necesarios para restablecer con urgencia el abastecimiento normal.

En el texto, la Unión solicita reflexión a las partes involucradas para evitar que los conflictos sindicales afecten de forma permanente a los uruguayos que dependen del combustible para su movilidad.

“No debe seguir afectándose la principal planta de distribución de combustible del país cada vez que hay un conflicto sindical”, concluye el comunicado.

La situación podría derivar en restricciones temporales en estaciones de servicio si no se normaliza la operativa en la planta. Se recomienda a los usuarios extremar previsiones y a las autoridades informar sobre medidas de contingencia y posibles desvíos de suministro.