Confirmado y Oficial | Decretan un feriado antes del 31 de julio y todos estos trabajadores tendrán un día más de descanso.

Este viernes 25 de julio hay feriado provincial, pero no en todo el país. La fecha rige exclusivamente en Mendoza, donde se conmemora el Día del Santo Patrono Santiago .

No se trata de una medida nueva ni de un decreto de último momento, ya que se aplica de forma automática todos los años.

El feriado está establecido desde 1976 por la Ley provincial 4.081, que en su artículo 1 dispone el descanso “en homenaje al Apóstol Santiago, Santo Patrono de la Provincia de Mendoza”.

Qué pasa con el resto del país

En 2026, el 25 de julio cae sábado. Eso quiere decir que, a diferencia de otros años, no se arma fin de semana largo ni hay impacto en el calendario escolar, ya que el día no laboral coincide con el descanso de fin de semana habitual.

Confirmado y Oficial | Decretan un feriado antes del 31 de julio y todos estos trabajadores tendrán un día más de descanso.

Además, conviene aclarar un punto que generó confusión en las últimas horas: el Gobierno nacional descartó un asueto para recibir a la Selección Argentina, que volvió al país tras salir subcampeón del Mundial 2026 luego de perder la final 1 a 0 con España. Ese feriado nacional no existe y no tiene relación con el de Mendoza.

Los puntos clave del feriado mendocino:

Alcance: exclusivamente provincial, solo rige en Mendoza.

Fecha 2026: viernes 25 de julio, que este año cae sábado.

Norma: Ley provincial 4.081 (1976).

Motivo: homenaje al Apóstol Santiago, patrono de la provincia.

Efecto práctico: al coincidir con el fin de semana, no se suma un día hábil extra de descanso.

Por qué Mendoza le rinde homenaje a Santiago

La devoción popular sostiene que Santiago protege a la provincia de los temblores , en un territorio históricamente marcado por la actividad sísmica. La tradición se remonta a la época colonial y todavía se sostiene con una procesión anual que recorre el microcentro de la ciudad, partiendo desde la parroquia dedicada al santo.

Con el correr de los años, la forma de vivir el feriado cambió: hoy buena parte del comercio mendocino opta por abrir sus puertas, aunque sea en horario reducido, algo que hace décadas era impensado en una fecha de fuerte arraigo religioso.

En este contexto, el feriado del 25 de julio queda como un caso puntual del calendario: una fecha con historia, alcance acotado y sin ningún vínculo con anuncios nacionales que circularon estos días.