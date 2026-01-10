Por medio de las normativas vigentes, la Dirección General de Tráfico no permite que los conductores circulen por la vía pública si no tienen puntos en su carnet de conducir, sin embargo, existen ciertas circunstancias en las que sí será posible hacerlo sin recibir multas.

Esto se debe a que existe un hueco burocrático en el sistema administrativo del organismo de seguridad vial del Estado, que se produce por la tardanza en la gestión de algunos trámites, lo que permite a las personas manejar sin puntos en la licencia de manera legal.

¿Cuándo se puede manejar sin puntos en el carnet de conducir?

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, explicó al medio La Vanguardia que, a diferencia de lo que sucede en otros países, en España se puede seguir "conducir legalmente" con el saldo de puntos a cero o en negativo porque el sistema está mal configurado.

Sobre este punto, aclaró que esto se debe a que cuando el conductor pierde todos los puntos del carnet, arranca el periodo en el que la DGT debería informar que se ha quedado a cero. Sin embargo, puede ocurrir que la persona se haya cambiado de domicilio y no reciba la notificación de la sanción.

Este último punto es necesario para que la pérdida del carnet de conducir sea total, ya que se debe comunicar al afectado sobre la sanción para que la misma se haga efectiva.

Además, los conductores tienen el derecho de presentar alegaciones de reclamo y recurso a la sanción al término de su tramitación administrativa, algo que podría alargar el proceso dos meses.

Los conductores podrán circular con 0 puntos en el carnet de conducir sin recibir multas solo en estos casos (foto: archivo).

Motivos para perder el carnet de conducir

Por otro lado, en caso de que el conductor pierda los puntos o la licencia de conducir a través de un proceso judicial, la aplicación de sanciones por parte de la DGT será inmediata.

Esto se aplica a las sanciones que están tipificadas en el Código Penal, tales como delitos contra la seguridad vial, que incluyen conducir sin respetar la velocidad máxima permitida en vías urbanas o interurbanas, así como manejar bajo la influencia de alcohol o drogas que excedan los límites establecidos.

Guía para recuperar tu carnet de conducir de manera sencilla

Los conductores que deseen recuperar su licencia de conducir deberán cursar obligatoriamente un curso de recuperación de puntos. En situaciones de sanciones que superen los dos años, será necesario presentarse a un nuevo examen para obtenerla.

Es imperativo que los conductores comprendan la importancia de mantener su licencia en regla, ya que esto no solo garantiza su seguridad, sino también la de los demás en la vía.