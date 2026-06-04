Confirmado por Seguridad | Cuánto cobra un oficial de la Policía Federal en junio de 2026 y cuánto aumentó el salario Fuente: Shutterstock

Los miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) recibirán durante junio de 2026 un ingreso adicional por el pago de la primera cuota del aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC).

No obstante, los salarios de esta fuerza de seguridad continúan sin modificaciones, ya que aún no se anunciaron nuevas actualizaciones en las escalas salariales vigentes.

De esta manera, los efectivos cobrarán un monto similar al percibido en los meses anteriores, con el agregado del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Cuánto cobran los efectivos de la Policía Federal en junio

En el mes de junio, los montos correspondientes para los diferentes rangos de los miembros de la Policía Federal Argentina quedaron establecidos de la siguiente manera:

Comisario General: salario en junio $ 2.897.608,10

Comisario Mayor: salario en junio $ 2.634.189,18

Comisario Inspector: salario en junio $ 2.322.561,26

Comisario: salario en junio $ 1.852.147,94

Subcomisario: salario en junio $ 1.516.748,55

Principal: salario en junio $ 1.271.055,55

Inspector: salario en junio $ 1.157.355,97

Subinspector: salario en junio $ 1.052.141,79

Ayudante: salario en junio $ 956.492,54

Suboficial Mayor: salario en junio $ 1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: salario en junio $ 1.555.622,76

Suboficial Escribiente: salario en junio $ 1.414.202,51

Confirmado por Seguridad | Cuánto cobra un oficial de la Policía Federal en junio de 2026 y cuánto aumentó el salario Fuente: Shutterstock

Sargento 1ro.: salario en junio $ 1.285.638,65

Sargento: salario en junio $ 1.168.762,41

Cabo 1ro.: salario en junio $ 1.062.511,28

Cabo: salario en junio $ 965.919,34

Agente: salario en junio $ 878.108,49

Aspirante: salario en junio $ 671.416,69

Cadete 3er Curso: salario en junio $ 658.913,04

Cadete 2do y 1er Curso: salario en junio $ 630.979,75

Capellán General: salario en junio $ 1.559.311,83

Capellán Principal: salario en junio $ 1.187.155,72

Capellán: salario en junio $ 1.059.756,66

Auxiliar Superior de 1ra: salario en junio $ 1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2da: salario en junio $ 1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ra: salario en junio $ 1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ta: salario en junio $ 963.653,06

Auxiliar Superior de 5ta: salario en junio $ 929.168,08

Auxiliar Superior de 6ta: salario en junio $ 858.117,20

Auxiliar Superior de 7ma: salario en junio $ 802.423,27

Auxiliar de 1ra: salario en junio $ 1.066.435,57

Auxiliar de 2da: salario en junio $ 998.537,87

Auxiliar de 3ra: salario en junio $ 945.288,33

Auxiliar de 4ta: salario en junio $ 883.851,45

Auxiliar de 5ta: salario en junio $ 808.457,01

Auxiliar de 6ta: salario en junio $ 768.056,42

Auxiliar de 7ma: salario en junio $ 735.016,27

Confirmado por Seguridad | Cuánto cobra un oficial de la Policía Federal en junio de 2026 y cuánto aumentó el salario Fuente: Archivo

En tanto, y hasta que el Gobierno nacional publique una nueva resolución con incrementos o modificaciones, las distintas categorías de la fuerza seguirán percibiendo los mismos valores básicos que se encuentran actualmente vigentes.

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo es una remuneración adicional que reciben los trabajadores en relación de dependencia y que se paga en dos cuotas al año.

La primera se abona en junio y la segunda en diciembre. Su cálculo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante cada semestre.

Asimismo, la Ley 27.073 determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio de cada año. .

Por este motivo, el monto final varía según el salario de cada trabajador y puede verse influenciado por conceptos remunerativos como adicionales, horas extras, comisiones u otros ítems incluidos en el sueldo.