En un Consejo de Ministros más largo que lo habitual, los titulares de las carteras de Defensa y del Interior firmaron un convenio que “pone a disposición de la Policía Nacional hasta 12 vehículos blindados de cinco tipos de diferentes modelos y prestaciones, que serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado”.

Si uno de estos vehículos no cuente con la capacitación requerida, será “conducido por un chofer militar en el régimen de la comisión de servicio, por ende entendemos que no corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal”, explicó el ministro del Interior, Carlos Negro.

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El ministro indicó que, para llevar adelante esta medida, no se requerirá de crear una nueva normativa, ya que la Ley Orgánica Militar y el Código Civil habilitan tanto el comodato de los vehículos, como que los funcionarios militares puedan participar en tareas de conducción.

Negro destacó que la medida también dará cumplimiento al nuevo Plan de Seguridad Pública y al programa Más Barrio, para asegurar que los territorios tengan las condiciones de seguridad necesarias.

Por su parte, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, sostuvo que “no está contemplada la militarización en el Plan Nacional de Seguridad, todo lo contrario, ni es menester del Ministerio de Defensa Nacional este tipo de conceptos”.