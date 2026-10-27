Debía casi $4 millones de cuota alimentaria y no podían cobrarle: una jueza ordenó bloquear su licencia de conducir y el acceso a plataformas digitales.

Los conductores deben cumplir con una serie de normas de seguridad vial para circular por calles y rutas. Entre ellas, se encuentra la obligación de trasladar a los menores de 10 años en el asiento trasero y utilizar los sistemas de retención infantil correspondientes.

Incumplir esta disposición puede derivar en una multa económica y en la quita de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir, según lo establecido en el Decreto 779/1995, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre los menores de 10 años

El artículo 40, inciso g), de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los ocupantes de los vehículos. Entre ellos, dispone que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y utilizar los dispositivos de retención infantil correspondientes.

La reglamentación de este artículo, establecida en el artículo 30 del Anexo 2 del Decreto 779/1995, especifica las sanciones por incumplir esta disposición.

El texto establece que quienes circulen sin respetar la capacidad de ocupantes del vehículo o trasladen a menores de 10 años en el asiento trasero sin los dispositivos homologados correspondientes a su peso y tamaño podrán recibir una multa de entre 150 y 500 unidades fijas (UF), además de la quita de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Cuántos puntos de la licencia quitan por llevar a un menor de 10 años adelante. Municipalidad de San Lorenzo

Cuántos puntos de la licencia quitan por llevar a un menor de 10 años adelante

La normativa contempla la quita de cinco puntos cuando se incumple la obligación de trasladar a los menores de 10 años en el asiento trasero con los sistemas de retención infantil correspondientes.

Por lo tanto, llevar a un niño menor de 10 años en el asiento delantero constituye una infracción a las condiciones de seguridad previstas por la normativa vial. La sanción específica de cinco puntos está detallada en la reglamentación de la Ley 24.449.

Qué sistema de retención infantil deben utilizar los menores

Los niños deben viajar con dispositivos de retención infantil homologados y adecuados a su peso y tamaño. Estos sistemas permiten sujetarlos de manera apropiada durante los desplazamientos y reducir el riesgo de lesiones ante una frenada brusca o un siniestro vial.

La elección del dispositivo debe responder a las características del menor y a las indicaciones del fabricante. Además, es importante instalarlo correctamente y seguir las recomendaciones de seguridad correspondientes.