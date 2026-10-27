El papa León XIV anunció que llevará a cabo el viaje programado a Uruguay, Argentina y Perú.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió León XIV.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

En Uruguay, el papa estará de visita en Montevideo, Florida y Paysandú. La participación en estos eventos es con registro previo y solo quedan para el litoral.

El escenario en el estadio

Este sábado comenzó el armado del escenario en el estadio Centenario para recibir al papa León XIV el sábado 7 de noviembre, en el segundo día de su visita a Uruguay.

El escenario estará sobre la tribuna América y el público, que estiman rondará las 70 mil personas, ocupará parte de la cancha y las tribunas Olímpica, Ámsterdam y Colombes.

León XIV Fuente: X07115 Iacobucci Marco/IPA/ABACA

Mercedes Verdier, una de las integrantes del equipo de organización, dijo a Canal 10 que hay más de 500 personas trabajando para el evento, que será una vigilia de oración.

Además de la vigilia de oración con el papa, habrá un espectáculo artístico previo, un discurso del papa, testimonios de personas elegidas y preguntas a León XIV.