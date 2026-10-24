Licencia de conducir en CABA: cómo recuperar los puntos del sistema de scoring si me multaron por una o varias infracciones

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) de la Ciudad de Buenos Aires establece un sistema de puntos de scoring que pueden derivar en la inhabilitación para conducir y la caducidad de la licencia de conducir por reiteradas infracciones.

En este sentido, los conductores comienzan con 20 puntos y los pueden perder con cada infracción que cometen. Sin embargo, la buena noticia es que los conductores pueden recuperar puntos mediante dos vías.

Cómo recuperar los puntos de la licencia

El sistema de scoring asigna 20 puntos iniciales a quienes tienen una licencia de conducir emitida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese puntaje disminuye cuando se cometen infracciones o contravenciones contempladas en la normativa. Mientras le queden puntos, es decir, en una pérdida parcial, hay dos caminos para poder recuperarlos:

Pago voluntario de una infracción : cuando la falta permite esta opción, el conductor puede abonar voluntariamente la multa dentro de los 40 días posteriores a la notificación y luego realizar un curso online. Si lo aprueba, recupera la mitad de los puntos descontados por esa infracción.

Curso de seguridad vial: permite recuperar hasta 4 puntos y puede realizarse una sola vez por año, siempre que el conductor conserve al menos un punto.

Si al conductor le quedan pocos puntos, conviene hacer el curso antes de llegar a cero, ya que así se evita la inhabilitación.

Licencia de conducir: cómo recuperar los puntos del sistema de scoring si me multaron por una o varias infracciones Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué sucede si el scoring queda en cero

En el caso de que llegue a cero, la licencia queda inhabilitada:

Primera vez: 60 días .

Segunda vez: 180 días .

Tercera vez: dos años.

Cuarta vez y sucesivas: cinco años de inhabilitación.

Cabe destacar que desde la segunda vez se dispone la caducidad de la licencia de conducir. En caso de que necesite una nueva, deberá iniciar un trámite de nuevo.

En conclusión, para recuperar puntos, el conductor tiene dos opciones, las cuales permiten al conductor evitar la posibilidad de quedarse sin la licencia de conducir.