El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla en su sitio web oficial cómo funciona el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores que rige en el estado.
Este mecanismo, permite acumular en el historial de cada conductor las diferentes infracciones que hayan recibido, con un máximo permitido de 11 en un período de 24 meses antes de que se apliquen consecuencias más severas.
En ese marco, dentro de la lista se indica que conducir utilizando el celular puede sumar 5 puntos al historial, lo que podría convertirse en una gran problemática a futuro.
Infracción de tráfico: suman 5 puntos al historial de conducción de quienes circulen usando el celular
El sistema contempla sólo las infracciones por las que se declaró culpable al conductor y el total de puntos se calcula contando desde la fecha en la que se cometió la infracción, no la condena.
“Si obtienes 11 puntos en 24 meses, puede que te suspendan el carné de conducir”, indican las autoridades.
El uso del teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico portátil mientras se conduce un vehículo representa 5 puntos en el historial, tres infracciones de este estilo pueden derivar en la suspensión de la licencia de conducir e incluso una sola puede ser problemática, si ya había puntos acumulados previamente.
Otras infracciones que se suman al historial de Nueva York y cuántos puntos representa cada una
El sitio web oficial del DMV establece que las infracciones se acumulan de la siguiente manera:
- Velocidad no especificada, pero por encima del límite permitido: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph superando el límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph excediendo el límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por sobre el límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Superar la velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Haber tenido un incidente de manejo relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente cuando un involucrado presenta lesiones: 5 puntos
- Falta de precaución: 5 puntos
- Ayudar con la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Formar parte de concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Operación agravada sin licencia válida: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que choca con puentes: 8 puntos
- Circulación temeraria: 5 puntos
- Pasar un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Frenos inadecuados: 4 puntos
- No ceder el paso cuando se debe: 3 puntos
- Infracción en un paso ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente cuando se causaron daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Incumplir una norma de seguridad que protege a los menores de 16 años: 3 puntos
- Frenos defectuosos al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
- Seguir demasiado de cerca otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Cambio de carril inseguro, rebases incorrectas o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Pasar en rojo un semáforo, no respetar una señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
Cuando la condena se reciba en otro estado o país -exceptuando Canadá-, no se añaden puntos al historial de conducción.