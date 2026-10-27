Circular utilizando el celular puede sumar 5 puntos al historial de conducción.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla en su sitio web oficial cómo funciona el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores que rige en el estado.

Este mecanismo, permite acumular en el historial de cada conductor las diferentes infracciones que hayan recibido, con un máximo permitido de 11 en un período de 24 meses antes de que se apliquen consecuencias más severas.

En ese marco, dentro de la lista se indica que conducir utilizando el celular puede sumar 5 puntos al historial, lo que podría convertirse en una gran problemática a futuro.

Infracción de tráfico: suman 5 puntos al historial de conducción de quienes circulen usando el celular

El sistema contempla sólo las infracciones por las que se declaró culpable al conductor y el total de puntos se calcula contando desde la fecha en la que se cometió la infracción, no la condena.

“ Si obtienes 11 puntos en 24 meses, puede que te suspendan el carné de conducir ”, indican las autoridades.

El uso del teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico portátil mientras se conduce un vehículo representa 5 puntos en el historial, tres infracciones de este estilo pueden derivar en la suspensión de la licencia de conducir e incluso una sola puede ser problemática, si ya había puntos acumulados previamente.

Después de los 11 puntos en 24 meses, la licencia de conducir puede verse suspendida. Mehaniq

Otras infracciones que se suman al historial de Nueva York y cuántos puntos representa cada una

El sitio web oficial del DMV establece que las infracciones se acumulan de la siguiente manera:

Velocidad no especificada, pero por encima del límite permitido: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph superando el límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph excediendo el límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por sobre el límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Superar la velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Haber tenido un incidente de manejo relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Abandonar el lugar de un accidente cuando un involucrado presenta lesiones: 5 puntos

Falta de precaución: 5 puntos

Ayudar con la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Formar parte de concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Operación agravada sin licencia válida: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que choca con puentes: 8 puntos

Circulación temeraria: 5 puntos

Pasar un autobús escolar detenido: 8 puntos

Frenos inadecuados: 4 puntos

No ceder el paso cuando se debe: 3 puntos

Infracción en un paso ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente cuando se causaron daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Incumplir una norma de seguridad que protege a los menores de 16 años: 3 puntos

Frenos defectuosos al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

Seguir demasiado de cerca otro vehículo ( tailgating ): 4 puntos

Cambio de carril inseguro, rebases incorrectas o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Pasar en rojo un semáforo, no respetar una señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

Cuando la condena se reciba en otro estado o país -exceptuando Canadá-, no se añaden puntos al historial de conducción.