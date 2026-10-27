En Estados Unidos, cada jurisdicción tiene distintas disposiciones legales que regulan esta infracción y sus consecuencias.

Si un conductor no cumple con sus obligaciones financieras de manutención infantil, la autoridad correspondiente del estado en el que se encuentre podrá tomar medidas sobre su licencia de conducir. Estas medidas suelen aplicarse mediante la revocación o suspensión de la licencia por incumplimiento de manutención infantil (Child Support).

Los diferentes estados establecen distintos parámetros para aplicar estas medidas, que pueden consultarse en el sitio oficial de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), cuya información fue actualizada en octubre de 2020. No obstante, también existen determinadas excepciones que protegen al conductor en situaciones específicas.

¿Bajo qué legislación los estados podrán quitarle la licencia de conducir a los deudores de manutención infantil?

Esta facultad está respaldada por el Título 42 del Código de los Estados Unidos, sección 666(a)(16), que establece:

“Autoridad para retener o suspender licencias. Procedimientos bajo los cuales el Estado tiene (y utiliza en los casos apropiados) autoridad para retener o suspender, o restringir el uso de licencias de conducir, licencias profesionales y ocupacionales, y licencias recreativas y deportivas de personas que adeudan manutención vencida o que no cumplen, después de recibir la notificación apropiada, con citaciones u órdenes judiciales relacionadas con procedimientos de paternidad o manutención de menores”.

No obstante, cada estado establece sus propios criterios y requisitos para aplicar estas medidas por incumplimiento de las obligaciones de manutención infantil, incluidos los montos de deuda, los períodos de atraso y los procedimientos correspondientes.

Si un conductor no cumple con sus obligaciones financieras de manutención infantil, la autoridad correspondiente del estado en el que se encuentre podrá tomar medidas sobre su licencia de conducir. Estas medidas suelen aplicarse mediante la revocación o suspensión de la licencia por incumplimiento de manutención infantil (Child Support). Mehaniq

Suspensión o revocación: ¿cuál de las dos aplica para este caso particular?

Ambas medidas pueden aplicarse, dependiendo de la legislación de cada estado. Las diferencias son:

Suspensión: implica la pérdida temporal del derecho a conducir hasta que se cumplan determinadas condiciones.

Revocación: supone la cancelación de la licencia, por lo que el conductor debe cumplir los requisitos correspondientes para recuperarla o solicitar una nueva.

Por ejemplo, en Nueva York y California las autoridades contemplan la suspensión de licencias de conducir por deudas de manutención infantil, mientras que en Texas , la Procuraduría General o un tribunal pueden ordenar su revocación o impedir que se expida una licencia nueva.

¿Cómo se notifica al conductor sobre la medida?

Las autoridades estatales deben seguir los procedimientos de notificación establecidos por sus respectivas legislaciones antes de aplicar la sanción.

Por lo general, el conductor recibe una notificación que informa sobre el incumplimiento y las medidas necesarias para evitar la suspensión o revocación.

Los plazos dependen de cada estado y pueden consultarse clicando aquí.

¿Cuáles son las excepciones?

De acuerdo con la NCSL, algunos estados pueden contemplar excepciones y alternativas para evitar que los deudores pierdan la posibilidad de trabajar y cumplir con sus obligaciones económicas.

Entre ellas, se pueden encontrar: