La previsibilidad en las normas y la seguridad jurídica resultan claves para que fomentar la llegada de las inversiones. En ese plano, Enrique Picasso, director de Legales y Compliance de Mills Capital, reflexionó en Pulso Financiero, por El Cronista Stream, sobre la importancia de contar con un marco institucional estable para permitir el desarrollo productivo del país.

Para el especialista, la certeza en las reglas de juego es la piedra angular para cualquier planificación financiera seria. “La seguridad jurídica sin duda que es algo muy relevante y necesario para que se puedan tomar decisiones de inversión a largo plazo”, señaló.

Por qué es clave la normativa sólida para atraer inversiones

En ese sentido, Picasso remarcó que contar con este resguardo es lo que verdaderamente “permite que el patrimonio y la propiedad privada se sostengan y no dependan de los cambios que pueda haber de un gobierno al otro”.

Picasso reconoció que la Argentina arrastra un déficit histórico en esta materia. “Es algo de lo que venimos adoleciendo, de que se sostenga una línea. Sin embargo, ahora vemos que hay muchos elementos macroeconómicos que tienden a pensarse en el largo plazo”, aclaró.

La seguridad jurídica, clave para las inversiones. Shutterstock

Por otra parte, al abordar los instrumentos que se discuten en la agenda económica actual, el directivo puso como ejemplo las reformas vinculadas al ámbito laboral.

“El fondo de asistencia laboral (FAL) no está previsto como una herramienta que vaya a establecer un horizonte de inversión de corto plazo. Es una herramienta que debiera tender al largo plazo y seguir dándole profundidad al mercado de capitales”, sostuvo.

Para Picasso, robustecer la plaza financiera local tiene un impacto directo en la economía real. “En Argentina necesitamos darle profundidad al mercado, porque en definitiva el mercado de capitales es lo que después termina derramando o volcándose en inversión. Eso se traduce en mayor capital para que las pequeñas empresas puedan crecer”, dijo.

La influencia del factor electoral para 2027

Consultado sobre el clima de cara al año electoral y la sensibilidad de los inversores ante posibles cambios de signo político, Picasso buscó poner paños fríos a las reacciones desmedidas , aunque sin desatender los riesgos de fondo.

“Vemos lo que pasó con Brasil, donde esa misma noche, en función de quién gane o pierda una elección, se generan movimientos; yo creo que hay una exageración de algunos efectos”, analizó. No obstante, subrayó que el problema de fondo reaparece cuando las urnas amenazan con borrar lo construido. “Si un cambio de gobierno en Argentina significa que se vuelvan para atrás muchas decisiones que se han tomado de largo plazo, eso sin duda que genera incertidumbre” , remarcó.

Frente a este escenario de volatilidad y giros regulatorios recurrentes, el ejecutivo de Mills Capital concluyó con una recomendación clave para quienes buscan resguardar su capital. “Es importante estar cerca de profesionales que puedan gestionar y administrar patrimonios, que hayan vivido el camino y cuenten con varias batallas en la espalda”, agregó.