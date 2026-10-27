Trámites: cómo descargar la constancia del CUIL en PDF, qué requisitos se necesitan y para qué sirve.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) asigna, de manera gratuita, el CUIL, que es la Clave Única de Identificación Laboral, un número de 11 dígitos que identifica a una persona en el sistema de seguridad social argentino .

El único requisito para descargar la constancia del CUIL es el DNI.

Cómo descargar la constancia del CUIL en PDF

La Clave Única de Identificación Laboral se descarga en sencillos pasos:

Ingresar a la página oficial de ANSES .

Hacer clic en Constancia de CUIL

Completar con datos personales: nombre, apellido, DNI, sexo y fecha de nacimiento.

Por último, descargar la constancia en PDF o imprimir.

El documento tiene que emitirse con el nombre de la persona, con el número de CUIT/CUIL, el número de DNI y un cartel debajo que dice: “La constancia de CUIL emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. (Art. 1° de la Resolución D.E. N° 76/09)“.

Trámites: cómo descargar la constancia del CUIL en PDF, qué requisitos se necesitan y para qué sirve

Para qué sirve el CUIL

Relación laboral en blanco: el empleador lo necesita para dar el alta en el sistema a la persona y poder registrarla.

Jubilación: permite que se acrediten los aportes y llevar el historial de la carrera laboral de la persona.

Prestaciones de ANSES: se otorga el CUIL a toda persona que gestione alguna prestación de la seguridad social: asignaciones familiares, AUH, seguro por desempleo, pensiones, PUAM, entre otros.

Obra social y cobertura de salud: el CUIL vincula la relación laboral con la cobertura de salud.

Trámites varios: la constancia de CUIL se pide para varios trámites, como por ejemplo, ante entidades públicas, bancos y registros del automotor.

Cómo está compuesto el CUIL

Los primeros 2 dígitos: 20 para varones y 27 para mujeres, aunque también se utilizan los números 23 o 24 para casos particulares.

Los 8 dígitos del medio son, por lo general, el número de DNI .

El último dígito es un verificador.

A diferencia del CUIT, el CUIL es para quienes trabajan en relación de dependencia o reciben prestaciones de la seguridad social.

En tanto, el CUIT (Clave Única de la Identificación Tributaria) lo emite ARCA y es para quienes tienen una actividad independiente o deben tributar impuestos como, por ejemplo, monotributistas, autónomos o empresas.