Durante septiembre, miles de jóvenes podrán consultar las condiciones para incorporarse al Servicio Militar Voluntario y formar parte del Ejército Argentino, la Armada Argentina o la Fuerza Aérea.

Sin embargo, el ingreso no es automático y los aspirantes deben superar diferentes instancias antes de quedar incorporados.

Entre las condiciones establecidas para acceder al régimen aparece un requisito puntual: los postulantes deben ser solteros o solteras.

Servicio Militar: las características elegibles de los jóvenes para ingresar

Uno de los requisitos previstos para incorporarse al Servicio Militar Voluntario es tener el estado civil de soltero o soltera.

La Ley 24.429, que regula el régimen, establece entre las condiciones generales para ingresar que los ciudadanos deben ser de estado civil soltero. Las condiciones publicadas para los procesos de incorporación también contemplan este requisito.

Sin embargo, es importante hacer una aclaración: estar soltero no obliga a ningún joven a incorporarse al Ejército ni a ninguna otra fuerza.

El Servicio Militar en Argentina es voluntario. Por lo tanto, los jóvenes que cumplan con las condiciones pueden postularse, pero no existe una convocatoria general que obligue a todas las personas solteras a integrar las Fuerzas Armadas.

Tener entre 18 y 28 años: qué establece el nuevo régimen

Se aplicarán cuatro aumentos mensuales consecutivos, uno por mes, desde septiembre hasta diciembre. Shutterstock

La edad es otro de los puntos que deben revisar quienes quieran incorporarse.

Las condiciones de ingreso publicadas históricamente para el Ejército y otros organismos establecen, en general, un rango de 18 a 24 años al momento de la incorporación o del inicio de la instrucción militar .

Las modificaciones recientes al régimen del Servicio Militar Voluntario establecieron nuevas condiciones relacionadas con la continuidad y permanencia dentro de las Fuerzas Armadas, con un límite relevante fijado en los 28 años.

Quienes estén interesados deberán verificar las condiciones específicas de la convocatoria y de la fuerza a la que desean ingresar, ya que cada proceso puede establecer requisitos particulares.

Estos son los requisitos para ingresar al Servicio Militar Voluntario

Más allá de cumplir con la edad y el estado civil requerido, los aspirantes deben reunir otras condiciones.

Entre los principales requisitos publicados para incorporarse se encuentran:

Ser argentino o argentina , nativo, por opción o naturalizado.

Cumplir con la edad exigida para el proceso de incorporación.

Ser soltero o soltera .

Contar con los estudios mínimos exigidos.

Presentar la documentación solicitada.

No registrar antecedentes desfavorables, cuando el proceso de incorporación así lo requiera.

Aprobar los controles médicos y el examen psicofísico .

Superar el curso de admisión e instrucción militar correspondiente.

El ingreso, por lo tanto, depende de cumplir con todas las etapas establecidas y de ser aceptado luego del proceso de evaluación.

Qué reciben los jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas

Quienes finalmente superan el proceso de admisión e ingresan al Servicio Militar Voluntario reciben una retribución mensual y acceden a diferentes beneficios vinculados con la incorporación.

El régimen contempla, entre otros puntos, cobertura sanitaria, aportes previsionales, seguro y programas de formación.

Las modificaciones recientes también pusieron el foco en la posibilidad de completar la educación secundaria y acceder a programas de capacitación y formación laboral mientras se desarrolla el servicio.