Una persona sosteniendo billetes de $ 20.000 sobre un edificio de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en noviembre la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción con un aumento del 1,93%, establecido por la Resolución 303/2026.

La prestación, que en octubre fue de $ 545.685, tendrá un nuevo monto, el cual se establecería en $ 556.217 a partir de noviembre. El beneficio, por su parte, está destinado a quienes cumplan las condiciones establecidas por la ANSES y presenten la documentación correspondiente para cobrarlo.

Cuánto paga ANSES por la Asignación por Adopción en noviembre

La APU por Adopción es una prestación que ANSES entrega por única vez a las personas que cumplen los requisitos del régimen de asignaciones familiares. Con la actualización del 1,93% prevista para noviembre, el importe ascendería a $ 556.217, según los valores establecidos para ese mes.

El beneficio no se paga automáticamente a todas las personas que adoptan, ya que es necesario cumplir con los requisitos de ingresos y realizar el trámite dentro del plazo previsto.

Edificio de la Administración Nacional de la Seguridad Social. ANSES.

Entre los grupos que pueden acceder se encuentran los trabajadores en relación de dependencia, trabajadores temporarios y rurales, personas que cobran la Prestación por Desempleo y beneficiarios de una ART .

También pueden solicitarla quienes cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, la AUH por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo durante el mes de la adopción, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

Cuáles son los requisitos para cobrar la APU por Adopción

ANSES establece condiciones específicas para acceder a esta asignación. En el caso de una adopción, la solicitud debe realizarse dentro de los dos meses y hasta los dos años de dictada la sentencia.

Además, los ingresos individuales y los del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes en la fecha de la sentencia de adopción. Para quienes reciben asignaciones universales, también se debe verificar que hayan tenido derecho al cobro de alguna de esas prestaciones durante el mes correspondiente.

Cómo solicitar la Asignación por Adopción y qué documentación presentar

Para gestionar el pago, es necesario reunir los documentos que acrediten la identidad de los integrantes de la familia y la adopción .

La documentación requerida incluye:

DNI de la madre y/o del padre.

DNI del hijo.

Partida de nacimiento del hijo.

Sentencia de adopción.

Antes de iniciar el trámite, es importante comprobar que se cumplan los requisitos de ingresos y que la solicitud se presente dentro del plazo establecido por ANSES. De esa manera, el organismo podrá evaluar si corresponde otorgar la prestación de pago único.