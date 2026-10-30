La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció qué beneficiarios deben presentar el Formulario PS 2.55, correspondiente a la Declaración Jurada de Novedades Unificadas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), para solicitar el cobro de la Asignación Familiar por Prenatal.

Se trata de un documento obligatorio para quienes inician el trámite y necesitan acreditar los datos personales, familiares y médicos requeridos por el organismo.

El formulario también permite informar altas, bajas y modificaciones vinculadas con la prestación. Por eso, los trabajadores y titulares que necesiten solicitar el beneficio o comunicar alguna novedad deberán completar los apartados y presentar la documentación respaldatoria ante ANSES. El trámite puede realizarse de manera virtual o presencial, con turno previo.

ANSES: quiénes deben presentar el Formulario PS 2.55 para cobrar el Prenatal

De acuerdo con la información oficial, el Formulario PS 2.55 está destinado a los beneficiarios que solicitan la Asignación Familiar por Prenatal y deben declarar las novedades correspondientes ante el organismo.

La prestación está dirigida a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia de empresas incorporadas al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Monotributistas de las categorías A hasta H, que pueden solicitar la Asignación Familiar por Prenatal.

Titulares de la prestación por desempleo.

Trabajadores que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con las condiciones establecidas por ANSES, entre ellas tener un embarazo de 12 semanas o más y respetar los topes de ingresos individuales y del grupo familiar vigentes.

Para qué sirve el Formulario PS 2.55 de ANSES

Asignación por prenatal.

El documento se denomina Declaración Jurada de Novedades Unificadas del Sistema Único de Asignaciones Familiares y permite registrar información necesaria para gestionar distintas prestaciones.

En el caso del Prenatal, el formulario contempla diferentes apartados para informar los datos del trabajador, la situación familiar, la información del otro progenitor y la certificación médica del embarazo.

También permite comunicar novedades relacionadas con la continuidad de la asignación. Por ejemplo, si existe una modificación o un motivo por el que corresponde dejar de percibir el beneficio, esa situación debe informarse ante ANSES.

El organismo aclara que el formulario tiene carácter de declaración jurada. Por ese motivo, debe completarse sin omitir ni adulterar información, ya que los datos declarados quedan sujetos a los controles.

Qué datos hay que completar para solicitar la Asignación Familiar por Prenatal

Para iniciar la solicitud, los beneficiarios deberán completar los rubros correspondientes del Formulario PS 2.55.

Entre los principales datos que solicita ANSES se encuentran:

Rubro 1: información personal del trabajador, DNI, CUIL y datos de contacto. También se debe indicar si existe una relación conyugal, de convivencia o convivencia previsional con el otro progenitor.

Rubro 2: datos de la otra persona progenitora. Se completa exclusivamente para la Asignación por Prenatal cuando corresponde.

Rubro 6: datos del certificado médico, semanas de gestación, fecha probable de parto y datos del profesional que acredita el embarazo.

Rubro 9: firmas correspondientes, según la situación del solicitante y las indicaciones del formulario.

En caso de que la persona solicitante indique que mantiene una relación conyugal o de convivencia con el otro progenitor, deberá completar el Rubro 2 y acreditar ese vínculo ante ANSES con la documentación correspondiente.

Si responde que no mantiene ese tipo de relación, no deberá completar ese apartado, pero tendrá que dejar constancia de esa situación en el campo de observaciones.

Además, el certificado médico puede reemplazar el Rubro 6, siempre que esté extendido por un médico o licenciado en Obstetricia y contenga la firma, el sello y el número de CUIL o CUIT del profesional.

Cómo presentar el Formulario PS 2.55 ante ANSES

Los beneficiarios pueden realizar la gestión a través de los canales habilitados por el organismo previsional. Para hacerlo, deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES: consultar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados. Completar el Formulario PS 2.55: declarar la información requerida en los rubros correspondientes a la Asignación Familiar por Prenatal. Reunir la documentación: contar con el certificado médico y los documentos que permitan acreditar los vínculos familiares, cuando corresponda. Iniciar el trámite: ingresar a Atención Virtual, seleccionar la opción Asignación Familiar por Prenatal y seguir las instrucciones. Realizar la presentación presencial: también es posible acudir a una oficina de ANSES con turno previo.

Si los datos personales o familiares no están actualizados, será necesario presentar la documentación que corresponda para acreditar los vínculos, como el certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar.

Qué requisitos hay que cumplir para cobrar la Asignación Familiar por Prenatal

Además de presentar el Formulario PS 2.55, ANSES establece una serie de condiciones para acceder al beneficio.

Los solicitantes deben tener un embarazo de 12 semanas o más, acreditar la información personal y familiar ante el organismo y encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos para el cobro de las asignaciones familiares.

La solicitud debe realizarse durante el embarazo. No corresponde el pago si el trámite se inicia después del nacimiento o de la interrupción del embarazo.