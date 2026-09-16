El calendario escolar de los estudiantes de Tierra del Fuego se verá afectado por un paro docente que suspenderá las clases del jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) ratificó la continuación del cese de tareas por tiempo indeterminado, por lo que diversas instituciones educativas interrumpirán el normal desarrollo de actividades.

No hay clases en Tierra del Fuego el jueves 17 y viernes 18 de septiembre

El gremio anunció la séptima semana de paro indeterminado sin clases en la provincia en reclamo de la reapertura de las paritarias y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario .

La medida de fuerza no afectará a todos los alumnos por igual, sino que cesarán las actividades los establecimientos en donde los docentes sean afiliados al sindicato.

Confirmado | No habrá clases el jueves 17 y viernes 18 por paro docente: los estudiantes tendrán un fin de semana largo de cuatro días en Tierra del Fuego.

Continúa el reclamo de los docentes en Tierra del Fuego: qué exige el sindicato

La séptima semana de paro se da en el marco de un reclamo por la recomposición salarial, la devolución de descuentos realizados por las medidas de fuerza y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el gremio plantearon que el deterioro salarial está obligando a los docentes a buscar nuevos ingresos para sostener sus hogares. La secretaria adjunta del sindicato en Río Grande, Soledad Rottaris, detalló que “tenemos que poder vivir, no sobrevivir”.

En esta línea, SUTEF impulsa un anteproyecto de ley de desendeudamiento no bancario. El jueves 17 a las 11:00 se realizará un congreso provincial virtual de delegados para leer los mandatos de las asambleas.

¿Qué escuelas suspenderán las clases?

Las familias deberán consultar por la modificación del calendario escolar en cada escuela, ya que dependerá del docente si está afiliado al gremio y si decidió sumar a la medida de fuerza.