El calendario escolar tendrá una modificación excepcional para un grupo de estudiantes de Tierra del Fuego.

Por disposición del Ministerio de Educación provincial, deberán concurrir a la escuela también los sábados para recuperar parte de las horas de enseñanza que se perdieron durante el ciclo lectivo.

La medida comenzó a aplicarse a fines de agosto y contempla jornadas presenciales obligatorias durante varios meses. El esquema alcanza, por ahora, a alumnos de dos establecimientos que atravesaron extensos períodos sin clases presenciales por inconvenientes relacionados con sus edificios.

Quiénes deberán ir a clases los sábados

La disposición alcanza a los estudiantes de 1° a 6° año de la Escuela Provincial N° 19 “Primera Legislatura”, de Río Grande, y de la Escuela Provincial N° 24 “Juan Ruiz Galán”, ubicada en Ushuaia.

Las jornadas extraordinarias se realizan los sábados de 10 a 12 y tienen como eje el fortalecimiento de contenidos de Prácticas del Lenguaje y Matemática. La asistencia es obligatoria para los alumnos incluidos en el programa.

Por el momento, la decisión no se extiende al resto de las escuelas de la provincia, ya que fue diseñada específicamente para los establecimientos que acumularon una mayor pérdida de presencialidad.

Clases los sábados: quiénes deberán asistir hasta diciembre y por qué el Gobierno tomó esta medida Shutterstock

Por qué el Ministerio de Educación sumó clases durante el fin de semana

El objetivo de la medida es recuperar parte del tiempo de enseñanza que se perdió durante períodos en los que las instituciones permanecieron sin actividad presencial debido a tareas vinculadas con el mantenimiento, las mejoras y la regularización de sus edificios.

Desde la cartera educativa buscan reforzar los aprendizajes y acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes afectados. La iniciativa se encuadra dentro del Dispositivo de Avance en los Aprendizajes (DAA) y del Plan de Compensación Pedagógica destinado a ampliar el tiempo efectivo de enseñanza presencial.

Hasta cuándo tendrán clases los sábados

El cronograma extraordinario comenzó el sábado 29 de agosto y se extenderá hasta el 12 de diciembre de 2026. Durante ese período, los estudiantes alcanzados deberán asistir a las jornadas programadas cada fin de semana.

La estrategia se apoya en la Resolución N° 484/24 del Consejo Federal de Educación, que contempla la posibilidad de implementar jornadas extraordinarias para compensar días de clase perdidos.

Además, se aplican los criterios de priorización curricular establecidos por la Resolución CFE N° 367/20, con énfasis en aquellos contenidos considerados esenciales para garantizar la continuidad de los aprendizajes.