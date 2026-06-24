Una medida vinculada al acceso al agua potable volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de bares, restaurantes y confiterías en Catamarca. El Senado provincial aprobó una iniciativa que busca garantizar que los clientes puedan recibir agua gratis dentro de los establecimientos gastronómicos.

La decisión forma parte de una agenda legislativa más amplia, pero el punto que generó mayor impacto fue el alcance directo sobre los comensales.

Para este ritual necesitas un vaso o recipiente de agua con sal. Foto: Freepik

El proyecto plantea que el agua deje ser tratada solo como un producto comercial y pase a ser considerada una prestación básica dentro del servicio.

Agua gratis en bares y restaurantes: qué aprobó el Senado de Catamarca

El Senado de Catamarca aprobó una iniciativa para que bares, restaurantes y confiterías entreguen agua potable gratuita a quienes ingresen a consumir en esos locales. La propuesta fue impulsada en el marco del debate sobre el acceso al agua como derecho humano.

En función de lo explicado por el presidente provisorio del Senado, Ramón Figueroa Castellanos, la intención es que la disponibilidad de agua sea parte del servicio habitual.

Con la aprobación de la esta ley en Catamarca, la intención es que la disponibilidad de agua sea parte del servicio habitual (Foto: Archivo)

Esta medida apunta a modificar una práctica frecuente en muchos locales gastronómicos, donde el consumo de agua suele quedar asociado a la compra de una botella.

Con esta norma, el criterio legislativo busca priorizar el acceso libre al agua potable para consumo humano.

Ley de agua gratuita: a quiénes alcanza la nueva obligación

La obligación está pensada para establecimientos gastronómicos y espacios de atención al público vinculados al consumo. Entre ellos se incluyen bares, restaurantes, confiterías y otros locales donde los clientes permanecen dentro del lugar.

El punto central es que el agua gratuita deberá estar disponible para los comensales como parte del servicio. No se trata de una promoción ni de una cortesía voluntaria, sino de una obligación prevista por la norma aprobada en el Senado provincial.

La iniciativa se apoya en una idea concreta: el agua no debe ser vista únicamente como un negocio. Desde esa mirada, el acceso a un vaso de agua en un local gastronómico queda asociado a una necesidad básica, especialmente en espacios de concurrencia pública.