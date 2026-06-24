No todas son buenas noticias para Peter Thiel. El tecno magnate, que se instaló en la Argentina y compró una casa en Barrio Parque, está sufriendo un duro revés en los mercados. La empresa que fundó, Palantir Technologies, se desplomó en Wall Street desde sus precios máximos y opera a u$s 113.

El papel había tocado los u$s 207 en octubre de 2025. Desde ese entonces, retrocedió 45%.

La acción cae este miércoles un 3% por presiones políticas sobre sus contratos en el Reino Unido, ante la renovada presión política en el Parlamento a su plataforma para el Servicio de Salud nacional (NHS) y a un contrato adjudicado por el Ministerio de Defensa sin licitación.

En el último año, la empresa de Thiel cayó 21%. “Palantir, como gran parte del software vinculado a IA, viene corrigiendo desde los máximos de noviembre de 2025, aunque continúa muy por encima de los mínimos marcados durante la crisis de tarifas de Trump en abril”, explicaron desde Pergamino Inversiones.

Otro factor que la afecta es la rotación de inversiones en Wall Street: el capital continúa premiando a los ganadores de infraestructura de IA (semiconductores, hardware, networking y data centers) mientras presiona a las compañías de software y aplicaciones.

“La última presentación de resultados fue contundente: superó estimaciones de ingresos, ganancias y además elevó la guía para todo el año. El negocio sigue creciendo a tasas extraordinarias y la tesis de largo plazo no cambió. ¿Por qué cayó cerca de 45% desde máximos? La respuesta parece estar más en el mercado que en la compañía“, agregaron.

La fortuna de Thiel

Thiel tiene 68,9 millones de acciones de Palantir. Esta participación representa cerca del 3% de la empresa y está valorada u$s 7785 millones. Cuando estaba en precios máximos, las acciones de Thiel valían casi el doble que hoy.

Según Forbes, su fortuna asciende hasta los u$s 30.000 millones. Ocupa el puesto 84 entre las personas más ricas del mundo.

Instalado permanentemente en la Argentina, compró una casa en Barrio Parque por u$s 12 millones.

Optimismo de cara al futuro

En Pergamino Inversiones creen que la tesis de Palantir continúa vigente: “La clave no está en los resultados sino en el precio. Mientras la zona de u$s 100 se mantenga vigente, seguimos considerando que la estructura alcista de largo plazo permanece intacta”.

Palantir se especializa en la recopilación masiva, integración y análisis predictivo de datos a gran escala. Su software permite unificar bases de datos de agencias gubernamentales y corporaciones para encontrar patrones ocultos, rastrear objetivos y automatizar decisiones estratégicas.

Provee servicios de inteligencia a instituciones de seguridad de Estados Unidos (como el FBI, la NASA, el Pentágono y el ICE).

Palantir se subió a la ola de la IA gracias al entusiasmo por su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), convirtiéndose en una de las empresas con múltiplos más altos entre las de software de gran capitalización.