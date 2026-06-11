En esta noticia Ojo con los inspectores

Este jueves es el gran día esperado por los aficionados del futbol. Después de cuatro años de ansias, el Mundial arranca, pero hay una preocupación que puede quitarle el sueño a más de un dueño de negocios.

Mundial de fútbol por streaming. Foto de Soumith Soman | Pexels.

La transmisión de los partidos de futbol del Mundial sin una licencia comercial puede generar sanciones que alcanzan los cientos de miles de pesos, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) aclaró que no todos los negocios son susceptibles de recibir sanciones.

Por una parte, el organismo que lidera Vidal Llerenas aseguró que no se realizarán visitas aleatorias a restaurantes, fondas o cafeterías, pues el IMPI realiza supervisiones a petición de partes, es decir, en este caso si la FIFA solicita que se supervise a algún negocio en particular que esté transmitiendo los partidos sin la licencia comercial correspondiente.

Por otra parte, el IMPI señaló que la mayoría de los restaurantes, bares, fondas y cafeterías no son susceptibles de ser inspeccionados.

La condición es que los sitios de comida o bebida donde se reunirán los mexicanos para observar los juegos no tengan como atractivo principal o giro de negocio la transmisión de deportes.

“El Instituto no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones aleatorias. Las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos solicitan la intervención de la autoridad ante posibles infracciones, conforme a los procedimientos establecidos en la ley”, detalló el organismo en un comunicado.

Ojo con los inspectores

El IMPI además señaló que los inspectores del organismo deben estar plenamente identificados y llamó a los dueños de negocios a revisar las siguientes características para evitar caer en extorsiones.

“Todos los inspectores del Instituto están debidamente identificados con gafete oficial con fotografía y únicamente cuentan con facultades para realizar visitas de verificación en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier actuación fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes”, alertó el IMPI.

Además, el instituto pidió a los establecimientos comerciales a cumplir con la ley, recordando que la retransmisión de eventos deportivos sin la licencia correspondiente no es legal. Estas conductas pueden constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, afectando directamente a quienes legítimamente poseen dichos derechos.