Se viene un diluvio histórico con tormentas por 96 horas

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este sábado un escenario de vientos intensos que afectará a varias provincias de Argentina, principalmente en la región patagónica y el oeste del país.

Según el informe oficial, el fenómeno responde al avance de un sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico que impulsó el ingreso de una masa de aire polar sobre el territorio nacional.

Las provincias bajo alerta amarilla por vientos son Chubut, Río Negro, Neuquén, Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan.

En las zonas afectadas se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 70 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h , con posibilidad de superarlas localmente en áreas cordilleranas y de meseta.

Cómo estará el clima en las provincias afectadas, según el Servicio Meteorológico Nacional

Neuquén: alerta amarilla por viento y lluvia. Se esperan precipitaciones persistentes con acumulados de entre 15 y 30 mm , con posibilidad de nieve en zonas altas. Ráfagas de hasta 85-90 km/h en sectores cordilleranos y de meseta.

Río Negro: alerta amarilla por viento y lluvia. Las zonas bajo alerta incluyen las cordilleras de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Huiliches y Lácar. Vientos del norte con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h .

Chubut: alerta amarilla por viento. Las áreas alcanzadas son Gastre, Paso de Indios y sectores oeste de Mártires y Telsen, además de las zonas cordilleranas. Se prevén ráfagas superiores a los 90 km/h .

Mendoza y San Juan: alerta amarilla por viento. Velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrían superar los 90 km/h , especialmente en precordillera y zonas de montaña.

Catamarca y La Rioja: alerta amarilla por viento con condiciones similares al resto del bloque cordillerano.

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para la población en las zonas afectadas por la alerta amarilla:

Asegurar objetos en balcones, patios y terrazas que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las ráfagas.

Extremar precauciones en rutas , especialmente vehículos de gran porte, debido al riesgo de inestabilidad por las ráfagas laterales.

Consultar el estado de los caminos antes de salir, ya que se prevén posibles interrupciones o demoras en tramos de montaña.

Reducción de la visibilidad: las ráfagas pueden levantar polvo y material suelto en zonas descampadas.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 103 (Defensa Civil) o al 911.

Las alertas amarillas en Argentina Servicio Meteorológico Nacional.

Qué significa la alerta amarilla, según el SMN

La alerta amarilla es emitida por el Servicio Meteorológico Nacional cuando se esperan fenómenos meteorológicos con potencial para causar daños menores y situaciones de peligro.

Implica que la población de las zonas afectadas debe estar atenta y preparada, adoptar medidas preventivas y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

Sábado 20: máxima de 15°C, mínima de 4°C. Parcialmente nublado durante mañana y tarde, y mayormente nublado durante la noche.

Domingo 21: máxima de 14°C, mínima de 9°C. Mayormente nublado durante la mañana-tarde y parcialmente nublado durante la noche.

Lunes 22: máxima de 15°C, mínima de 4°C. Parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde-noche.