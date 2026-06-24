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Este miércoles, 24 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6484 (La Iglesia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 24 de junio

 648411° 4848
 2°516512° 3176
 3°049013° 6614
 4°922414° 2630
 5°636215° 2171
 6°361216° 4704
 7°022517° 2508
 8°272918° 1673
 9°461919° 0389
 10°600820° 1102

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¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía, consuelo o respuestas espirituales y la necesidad de reconectar con tus valores.

Según el contexto, puede señalar culpa, juicio o presión social, o bien un anhelo de pertenencia, perdón y transformación interior.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.