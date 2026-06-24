Este miércoles, 24 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6484 (La Iglesia).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 24 de junio
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¿Qué significa soñar con La Iglesia?
Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía, consuelo o respuestas espirituales y la necesidad de reconectar con tus valores.
Según el contexto, puede señalar culpa, juicio o presión social, o bien un anhelo de pertenencia, perdón y transformación interior.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.