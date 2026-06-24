Este miércoles, 24 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6484 (La Iglesia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 24 de junio

1° 6484 11° 4848 2° 5165 12° 3176 3° 0490 13° 6614 4° 9224 14° 2630 5° 6362 15° 2171 6° 3612 16° 4704 7° 0225 17° 2508 8° 2729 18° 1673 9° 4619 19° 0389 10° 6008 20° 1102

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía, consuelo o respuestas espirituales y la necesidad de reconectar con tus valores.

Según el contexto, puede señalar culpa, juicio o presión social, o bien un anhelo de pertenencia, perdón y transformación interior.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: