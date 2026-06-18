En esta noticia Un impacto multiplicador en la industria

Durante junio y julio, que se celebra el Mundial 2026, la CANIRAC proyecta un incremento de hasta 29% en ventas, la generación de 112,200 empleos temporales (de los cuales 39,000 corresponderán a la industria restaurantera) y una derrama adicional de alrededor de u$s 562 millones de dólares vinculada al consumo en los establecimientos. Todo esto impulsado por el aumento del consumo local y de los 836,000 turistas que llegarán durante esta fiesta mundialista.

Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de CANIRAC, dijo en una reunión con medios que el 28% de los restaurantes reportó ventas superiores a un día normal y en los casos más exitosos los incrementos fueron entre 40 y 50%. La directiva agregó que quienes lograron capitalizar más esta fiesta fueron quienes ofrecieron promociones y una experiencia social para sus clientes.

Ramírez agregó que no sólo los bares y restaurantes de las sedes mundialistas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se vieron beneficiados, sino también los ubicados en Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas.

Según lo reportado por los restaurantes, sólo 20% de los consumidores fueron extranjeros.

De acuerdo con el estudio El Mundial 2026 detonará el consumo en México de la CANIRAC; el sector de bares y restaurantes en México genera 2.4 millones de empleos directos y representa una de las 21 actividades económicas más importantes del país.

Un impacto multiplicador en la industria

En este contexto, como parte de “Brindemos por los Locales”, iniciativa de Grupo Modelo para reconocer e impulsar a los negocios que forman su cadena de valor, la compañía cervecera, CANIRAC y el Consejo de la Comunicación reconocieron la relevancia de que México sea uno de los anfitriones y el impacto que esto representa para los más de 206,000 establecimientos de alimentos y bebidas del país.

Grupo Modelo se sumó al Mundial Social (iniciativa del Gobierno de México para acercar las oportunidades del torneo a más comunidades) el programa incluye acciones de capacitación y digitalización para fortalecer la operación de estos establecimientos y prepararlos para aprovechar el incremento esperado en la demanda.

“Cuando hablamos del Mundial solemos pensar en lo que ocurre dentro del estadio, pero detrás de cada partido existe una historia mucho más grande. Hay miles de pequeños negocios, productores, proveedores y trabajadores que hacen posible que las personas se reúnan para compartir la emoción del fútbol. Los bares y restaurantes son parte fundamental de esa historia porque generan actividad económica, crean comunidad y acercan las oportunidades del desarrollo a miles de familias mexicanas”, señaló Andrea Sánchez, directora de reputación y comunicación de Grupo Modelo.

Estas acciones se sostienen sobre una cadena de valor propia: la industria cervecera aporta 1.6% del PIB nacional y trabaja junto a más de 5,000 familias de agricultores, formando parte de una red que conecta al campo, la industria, la distribución y los puntos de consumo donde millones de personas vivirán el Mundial.

Según Deloitte, el Mundial 2026 aportará 2,730 millones de dólares a la economía mexicana, equivalente al 0.14% del PIB, con potencial de superar los 4,000 millones en escenarios optimistas.

La consultora prevé que entre 20% y 25% de los aficionados que no asistan a los estadios verán los partidos en bares y restaurantes.