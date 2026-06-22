Bettina Bulgheroni sumó este lunes un nuevo reconocimiento a una trayectoria que la llevó a ocupar posiciones de relevancia en el ámbito empresario, institucional y social de la Argentina. A poco más de un año de haberse convertido en la primera mujer en presidir el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), entidad que reúne a las principales cámaras empresariales del país, la empresaria fue designada para encabezar una nueva instancia de alcance continental vinculada a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La designación refuerza el perfil que Bulgheroni construyó en los últimos años como una de las figuras más visibles del empresariado argentino. Presidenta de Fundación Educando, accionista y presidenta de FM Milenium, presidenta de Samconsult —un holding integrado por más de 100 empresas— y embajadora de Marca País, la empresaria también desarrolló una extensa actividad vinculada a proyectos educativos y de inclusión social.

El anuncio se realizó durante el 56° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en el Centro de Convenciones ATLAPA, en Ciudad de Panamá. Allí se confirmó formalmente que Bulgheroni presidirá la recientemente creada Iniciativa del Sector Privado de las Américas (Private Sector Initiative of the Americas), una estructura concebida para fortalecer la articulación entre los gobiernos y el empresariado del continente.

La designación fue comunicada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, durante una presentación especial ante representantes empresariales y delegaciones de los distintos países de la región.

La designación fue comunicada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

“Tengo el honor de anunciar que he invitado a Bettina Bulgheroni, una distinguida empresaria argentina con una reconocida trayectoria internacional, a presidir la Iniciativa del Sector Privado de las Américas”, afirmó Ramdin.

El titular de la OEA destacó además la experiencia de la empresaria en materia social y educativa. “La señora Bulgheroni es reconocida por su labor social como presidenta de la Fundación Educando y por su trabajo de siete años en la OEA, focalizado en temas de oportunidades de educación para jóvenes adultos y pueblos indígenas en la Argentina”, señaló.

Según explicaron las autoridades del organismo hemisférico, la nueva posición estratégica fue creada con el objetivo de otorgar un renovado impulso a la cooperación productiva entre las administraciones públicas y el sector privado, incorporando de manera más activa la visión empresarial en las agendas de desarrollo de la región.

Al asumir el cargo, Bulgheroni agradeció la designación y planteó los principales lineamientos de su gestión.

“Agradezco profundamente este importante reconocimiento y la confianza depositada en mi gestión. Asumo este desafío con el firme compromiso de trabajar activamente para contribuir al desarrollo integral de la región, promoviendo un crecimiento económico sostenible y consolidando una articulación público-privada sólida y eficiente, que responda a las demandas actuales de nuestras sociedades”, expresó.

La iniciativa buscará promover proyectos orientados a la inclusión social, la modernización productiva y el fortalecimiento de los vínculos entre el sector público y el privado en todo el continente.

El nombramiento también consolida la proyección internacional de una dirigente empresaria que, en mayo de 2025, fue elegida por unanimidad para conducir el Cicyp, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo desde la creación de la entidad, en 1941.

Desde entonces, Bulgheroni sostuvo la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo institucional entre empresas y gobiernos, una agenda que ahora trasladará al plano hemisférico desde la nueva estructura impulsada por la OEA.

Con esta designación, la organización busca incorporar formalmente la perspectiva del sector privado en las discusiones sobre desarrollo económico y social de las Américas, en un contexto marcado por los desafíos de crecimiento, competitividad e inclusión que atraviesan los países de la región.