El estado de Florida confirmó que suspenderá la licencia de conducir a los padres que no paguen la manutención de sus hijos. La medida aplica cuando existe una deuda de pensión alimenticia y da un plazo de 20 días para resolver la situación antes de ejecutar la sanción .

El aviso lo emite el Programa de Manutención Infantil del Departamento de Ingresos de Florida. Si el padre no responde dentro del plazo, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) procede a suspender la licencia.

¿Qué deben hacer los padres para evitar la suspensión?

Antes de que se aplique la sanción, el padre recibe una notificación que lo invita a comunicarse con el Programa de Manutención Infantil para resolver la deuda. A partir de esa fecha, cuenta con 20 días para actuar.

Dentro de ese plazo, existen varias alternativas para evitar la suspensión: pagar el monto adeudado en su totalidad, acordar un plan de pagos (de forma online o por correo electrónico), o presentar una impugnación ante un tribunal de circuito.

También puede evitar la sanción si demuestra alguna de estas situaciones:

Recibe asistencia por desempleo o compensación por reempleo

Tiene una discapacidad que le impide mantenerse económicamente

Recibe beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Recibe Ingreso por Discapacidad del Seguro Social (SSD)

Recibe asistencia económica temporal

Se declaró en bancarrota bajo los capítulos 11, 12 o 13 del Código de Bancarrota de EE.UU.

Antes de que se aplique la sanción, el padre recibe una notificación que lo invita a comunicarse con el Programa de Manutención Infantil para resolver la deuda. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Qué pasa si no se cumple con el plazo?

Si el padre no paga, no acuerda un plan ni presenta la documentación correspondiente dentro de los 20 días, el DHSMV envía un aviso de suspensión y da de baja la licencia de conducir de forma directa.

La suspensión también se aplica en los casos de incumplimiento con una orden de comparecer a una prueba genética. Si el padre se presenta a tiempo para realizar el estudio, la suspensión no se ejecuta.