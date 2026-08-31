Al final midieron a La Libertad Avanza de Milei junto al PRO para la próxima elección: nadie se esperaba quién le saca los votos a quién

La idea de unir a La Libertad Avanza y al PRO para las elecciones presidenciales de 2027 busca juntar fuerzas y evitar que los votos de la oposición al peronismo se dividan.

Para avanzar en esa dirección, referentes de ambos espacios como el jefe de Gabinete Diego Santilli, Martín Menem, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis mantuvieron reuniones para coordinar el trabajo conjunto en el Congreso y en las provincias.

Sin embargo, las cifras de una encuesta reciente muestran un panorama complicado. La propuesta de ir juntos a las urnas genera dudas en gran parte de la sociedad, lo que representa un reto para el Gobierno al intentar sumar apoyos sin aumentar el rechazo de la gente.

Los números del rechazo y el límite de votos del acuerdo

Un estudio realizado en todo el país por la consultora Equipo Mide sobre casi dos mil casos muestra que la opinión mayoritaria sobre esta unión no es favorable.

Al preguntar si una alianza sería buena o mala para el país, un 53% respondió que sería mala, un 32% la vio como algo positivo y un 15% dijo no saber .

El dato que enciende alarmas para 2027: el fuerte rechazo que frena la posible alianza entre LLA y el PRO

En cuanto a las intenciones de voto, la suma de quienes seguro votarían a la alianza y quienes podrían hacerlo alcanza un límite del 39%, una cifra casi idéntica al 38% que obtiene Javier Milei si se presenta solo. Además, la mitad de los encuestados, un 51%, aseguró que jamás votaría por esa lista conjunta.

Para qué sirve la unión en el escenario político

Aunque ir juntos no suma muchos votantes nuevos de forma directa, los analistas señalan que la jugada es importante para no perder los apoyos que ya tienen.

Hoy La Libertad Avanza suma un 30% de la intención de voto por partido y el PRO tiene un 3% .

Para el partido de Mauricio Macri, el acuerdo es clave para no perder presencia en el país, mientras que para el oficialismo evita que aparezca otra opción de centro derecha que le saque votos de su propio electorado.

El temor de los votantes y el mapa de la oposición

El estudio muestra además que la sociedad está muy dividida por sentimientos de rechazo hacia las distintas opciones políticas.

Al preguntar qué da más miedo de cara al futuro, un 47% de los consultados dijo tener más temor a que siga el gobierno de Javier Milei, mientras que un 42% admitió tener más miedo a que vuelva el peronismo.

Dentro de las opciones opositoras, el kirchnerismo junta un 20% de intención de voto, el peronismo no kirchnerista un 13% y el grupo de personas que aún no definió su voto llega al 17%.