Confirmado | Decretaron un feriado el 28 de noviembre y se viene otro fin de semana largo, ¿a quiénes beneficia?. Foto: Shutterstock

Se confirmó un nuevo feriado para el próximo viernes 28 de noviembre, por lo que habrá otro fin de semana largo para miles de argentinos. De esta manera, se podrá aprovechar para hacer una escapada o descansar de las obligaciones laborales.

Vale destacar que todos los argentinos disfrutaron de un descanso de cuatro días por el 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional y el puente turístico del viernes. Ahora, ciertas personas en Buenos Aires volverán a descansar.

Feriado del viernes 28 de noviembre, ¿a quién beneficia?

El próximo viernes 28 de noviembre se celebra el Día de la Virgen Stella Maris, que es patrona de la localidad bonaerense de Monte Hermoso. Por esta razón, esta jornada será feriado para la jurisdicción.

La disposición impactará a los empleados estatales, al igual que a los trabajadores del Banco Provincia, quienes quedarán exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo y dispondrán de una semana reducida con tres días de asueto.

¿Por qué es feriado el 28 de noviembre?

Si bien el 28 de noviembre no es un día festivo universal, en algunas localidades se rinde culto a la Virgen Stella Maris por ser el último viernes del mes.

Esta figura religiosa es conocida como la guía de los marineros y viajeros, siendo un símbolo de guía y protección en los mares difíciles de la vida. Su nombre significa “Estrella de Mar” y, al igual que las estrellas, guía a las personas a un puerto seguro en la oscuridad y tormentas.

Además, es patrona de la Armada Argentina, proclamada oficialmente el 18 de agosto de 1937. Lo mismo va para la Armada de Paraguay, quienes la tienen como una conductora en los mares.

Calendario 2025: cuándo es el próximo feriado

Después de que termine noviembre, el calendario 2025 tendrá solo dos feriados confirmados que alcanzarán a todo el territorio argentino: