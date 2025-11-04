El Banco Provincia anunció cómo será el esquema de descuentos y beneficios para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera virtual de la entidad, a lo largo del mes de noviembre y se confirmó qué día habrá promociones en carnicerías, granjas y pescaderías.

Dentro de toda la cartera de beneficios de esta billetera virtual para sus clientes se encuentra el rubro de ofertas y reintegros para la compra de productos en comercios, el cual es uno de los más esperados y utilizados por los usuarios.

Qué día habrá descuentos del 35% en carnicerías con Cuenta DNI

Para noviembre, los descuentos en carnicerías, pescaderías y granjas será del 35% con un tope de hasta $ 6000 por persona. El beneficio estará disponible durante el sábado 8 de noviembre.

Por otro lado, vale remarcar que para poder aplicar los descuentos se deben realizar los pagos mediante la billetera virtual Cuenta DNI. Para eso, será necesario contar con fondos la app al momento de abonar los productos, ya que la promo se aplica con dinero en cuenta.

Uno por uno: todos los beneficios de Cuenta DNI en noviembre

Todas las personas que tengan Cuenta DNI podrán acceder a una amplia red de beneficios que incluyen descuentos y reintegros en diferentes comercios, actividades y establecimientos.

El Banco Provincia informó que durante el mes de noviembre el programa tendrá las siguientes promociones:

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Paso a paso: cómo registrarse en Cuenta DNI

Para crear un perfil en Cuenta DNI y aprovechar todos los descuentos que dispone se deben seguir los siguientes pasos: