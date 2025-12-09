El viernes 26 de diciembre será feriado en una misionera lo que provocará un nuevo fin de semana largo para quienes vivan allí. Según lo establecido por el calendario, la Navidad se celebra el 25 de diciembre, por lo que el feriado local del viernes 26 genera un nuevo día de descanso, ideal para el turismo regional, actividades familiares y eventos culturales.

Por qué el 26 de diciembre será feriado y dónde aplica

Aunque no forma parte del calendario a nivel nacional, el 26 de diciembre es feriado para la ciudad de Alem de la provincia de Misiones, que cada año conmemora su fecha fundacional esa semana.

Este día recuerda la fundación oficial de la ciudad, un hito que marcó el inicio de uno de los polos productivos, comerciales y culturales más importantes del sur misionero.

¿A quiénes afecta el feriado del 26 de diciembre?

El feriado impacta específicamente en:

Empleados públicos y municipales de la ciudad de Alem.

Personal escolar de los establecimientos locales.

Comercios y actividades privadas que adhieran a la fecha conmemorativa (generalmente, el movimiento se reduce).

Para el resto de la provincia y del país, el 26 de diciembre no es feriado nacional, por lo que las actividades continúan con normalidad.

¿Por qué se celebra la fundación de Alem?

La fecha recuerda el decreto que estableció oficialmente el nombre “Leandro N. Alem” para la localidad, en homenaje al histórico político argentino, líder de la Revolución del Parque y fundador de la Unión Cívica Radical.

Aunque los primeros pobladores se asentaron desde comienzos del siglo XX, la designación formal de la ciudad se consolidó el 26 de diciembre, motivo por el cual cada año se declara feriado municipal.

Alem es reconocida en Misiones por su fuerte impronta comunitaria y su calendario de celebraciones, como: