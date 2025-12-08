En esta noticia
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó un feriado para el viernes 12 de diciembre, en el marco de la celebración del 114° aniversario fundacional de una localidad bonaerense.
La medida, establecida mediante el Decreto N°1449/2025, permitirá a los habitantes disfrutar de un fin de semana largo.
Decretan feriado el viernes 12 de diciembre: ¿quiénes podrán disfrutarlo?
El feriado beneficiará a los habitantes de La Niña, una localidad del partido de 9 de Julio, ubicada a 37 kilómetros de la cabecera y con menos de 1000 habitantes.
Este rincón rural, fundado en 1911 con la llegada del ferrocarril, se caracteriza por haber superado momentos críticos gracias a iniciativas de turismo comunitario que le permitieron reinventarse y mantener viva su identidad.
La medida alcanzará a la administración pública y será no laborable opcional para los empleados del sector privado, siempre que cuenten con autorización de sus empleadores.
¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?
Tras el feriado del 8 de diciembre, los argentinos podrán disfrutar de un último feriado nacional el jueves 25 de diciembre, por la celebración de Navidad.
Sin embargo, esta fecha no generará un fin de semana largo, ya que es inamovible.
Calendario de feriados nacionales 2026
El calendario oficial incluye las siguientes fechas:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Güemes
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad