Decretaron feriado el 9 de diciembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días: ¿a quiénes beneficia? Foto: Shutterstock

El Gobierno oficializó un feriado el 9 de diciembre de 2025, que se suma al del 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esto crea un fin de semana largo de cuatro días, ideal para una escapada rápida antes de las fiestas. Pero, ¿a quiénes beneficia realmente este asueto?

Si bien este lunes el descanso abarca a todo el territorio nacional, el martes solo beneficiará a dos localidades argentinas: una en Buenos Aires y la otra en Chubut .

Decretaron feriado el 9 de diciembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días: ¿a quiénes beneficia? Foto: Facebook

Feriado del martes 9 de diciembre, ¿a quiénes beneficia?

Se estableció un feriado el martes 9 de diciembre de 2025 en dos localidades específicas: Triunvirato (Lincoln), en la provincia de Buenos Aires, y Kelsen, en la provincia de Chubut. No se trata de un feriado nacional generalizado, sino de un asueto administrativo por el aniversario fundacional y las fiestas patronales de estas comunidades.

Este feriado local conmemora eventos históricos y culturales clave para los habitantes de estas zonas. En Triunvirato y Kelsen, se preparan celebraciones que incluyen procesiones religiosas, shows folclóricos y ferias gastronómicas. El objetivo es fomentar el turismo interno y el descanso comunitario, extendiendo el impacto del Día de la Virgen (8 de diciembre), que ya es un feriado inamovible a nivel nacional.

Así será el fin de semana largo de cuatro días

El feriado nacional del lunes 8 por la Inmaculada Concepción de María se combina con el asueto del martes 9, creando este fin de semana largo de cuatro días exclusivo para las áreas afectadas:

Sábado 6 y domingo 7 : fin de semana regular, pero ideal para anticipar las fiestas.

Lunes 8 : feriado nacional por la Virgen María, con misas y actos religiosos en todo el país.

Martes 9: asueto local en Triunvirato y Kelsen, cerrando el mini-vacaciones.

Vale destacar que este será el último fin de semana largo del 2025, después del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre). El próximo descanso nacional llega con la Navidad el 25 de diciembre.

¿A quién beneficia este feriado del 9 de diciembre?

No todos los argentinos tendrán el día libre, sino que aplica para determinados grupos. Estos serán los beneficiados:

Habitantes y trabajadores de Triunvirato y Kelsen

Sector público: cese total de actividades en oficinas administrativas, escuelas y hospitales públicos.

Sector privado: jornada no laborable recomendada, pero depende de la autorización del empleador. Muchos comercios y empresas locales optarán por cerrar o reducir horarios para sumarse al festejo.

Turistas y visitantes

Si planeás una escapada, este puente es perfecto para visitar Triunvirato (conocida por su herencia gaucha) o Kelsen (en la Patagonia chubutense, cerca de paisajes nevados).

Beneficia indirectamente a todo el país al promover el turismo interno en diciembre 2025.

Efemérides del 9 de diciembre

El 9 de diciembre no solo trae descanso; también es un día cargado de historia y conciencia: