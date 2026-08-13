Decretan feriado el viernes 14 de agosto y habrá 4 días seguidos de descanso.

Los vecinos de Quilmes tendrán una oportunidad especial para disfrutar de un fin de semana más largo de lo habitual. Este viernes 14 de agosto se conmemorarán los 360 años de la ciudad, mientras que el lunes 17 será feriado nacional por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

De esta manera, quienes estén alcanzados por el asueto del viernes podrán unir viernes, sábado, domingo y lunes y disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad laboral.

Por qué es feriado el viernes 14 de agosto en Quilmes

El aniversario de Quilmes se celebra cada 14 de agosto y este año la localidad conmemora sus 360 años de historia.

La fecha está vinculada con una disposición del Primer Triunvirato de 1812, que estableció la extinción de la Reducción de los Quilmes y dio lugar a una nueva organización de la localidad.

Por este motivo, el aniversario ocupa un lugar destacado en el calendario de la ciudad y se prevén modificaciones en las actividades habituales durante la jornada.

Por qué es feriado el viernes 14 de agosto en Quilmes.

Quiénes tendrán el viernes libre

El asueto del viernes puede alcanzar a trabajadores de organismos e instituciones que adhieran a la conmemoración, por lo que no necesariamente implica un día no laborable para todas las personas que viven en Quilmes.

La modalidad dependerá de cada ámbito y empleador. Por eso, quienes quieran aprovechar el fin de semana largo deberán verificar previamente si su actividad está incluida en el asueto.

En el ámbito educativo también pueden producirse cambios en el funcionamiento de las instituciones. Las escuelas privadas pueden establecer modalidades diferentes, por lo que las familias deberán consultar con cada establecimiento.

Qué pasa con los comercios de Quilmes

El funcionamiento de los comercios durante el viernes también puede variar. Algunos establecimientos podrían mantener su actividad habitual, mientras que otros podrían adherir al aniversario de la ciudad y permanecer cerrados.

Por esta razón, quienes tengan previsto realizar compras o trámites durante la jornada deberán verificar previamente los horarios de atención de cada comercio o institución.

Por qué es feriado el viernes 14 de agosto en Quilmes Fuente: Shutterstock Tama2u

El lunes 17 de agosto completa el fin de semana largo

El viernes 14 dará inicio al descanso para quienes estén alcanzados por el asueto, pero el verdadero fin de semana XXL llegará gracias al feriado nacional del lunes 17 de agosto.

La fecha conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, una de las principales figuras de la historia argentina.

Así, para los trabajadores que tengan libre el viernes, el calendario permitirá encadenar:

Viernes 14: aniversario de Quilmes.

Sábado 15: fin de semana.

Domingo 16: fin de semana.

Lunes 17: feriado nacional.

En total, serán cuatro días consecutivos de descanso.

Quilmes celebra sus 360 años

La celebración del aniversario estará acompañada por distintas propuestas vinculadas con la historia, la cultura y la identidad quilmeña.

La fecha representa además una oportunidad para poner en valor el patrimonio y la historia de una de las localidades más importantes del sur del conurbano bonaerense.

Por lo tanto, el viernes 14 de agosto será una jornada especial para Quilmes y, para quienes estén alcanzados por el asueto, marcará el comienzo de un fin de semana XXL que se extenderá hasta el lunes 17.