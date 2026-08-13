Se trata de un hábito tan cotidiano que casi nadie lo cuestiona: vaciar la olla de la pasta o el resto de las frituras directamente en la pileta de la cocina. Sin embargo, los especialistas en plomería insisten en algo que conviene tener presente. Es algo que puede terminar rompiendo la instalación de agua de la casa .

La razón tiene que ver con el material con el que están hechas la mayoría de las cañerías domésticas. El PVC, el material más utilizado en plomería residencial por su costo accesible y su durabilidad, no está diseñado para soportar temperaturas superiores a los 60 grados.

En condiciones normales esto no es un problema: el agua de red suele salir bastante más fría que ese umbral, incluso en los días de más calor. El conflicto aparece cuando se vuelca agua en punto de ebullición, que ronda los 100 grados.

Un daño que no se nota en el corto plazo

Lo llamativo es que el deterioro no es inmediato ni evidente: no hay explosión ni fuga a la primera pasada. El daño es acumulativo. Con el uso repetido, el calor extremo va deformando y ablandando el plástico, hasta que las uniones entre los tramos de caño terminan despegándose.

Ahí es cuando aparecen las filtraciones, y con ellas, la necesidad de llamar a un plomero para reemplazar la pieza afectada, un gasto que bien podría evitarse.

Cabe destacar que las casas más antiguas, construidas con cañerías de cobre o de hierro fundido, toleran mejor las altas temperaturas. Aun así, los especialistas recomiendan no exponerlas de manera sistemática al agua hirviendo, porque el desgaste, tarde o temprano, también las alcanza.

También tenés que limpiar los caños de la pileta de la cocina. (Foto: archivo) baona

Cuatro hábitos simples para cuidar la instalación

Frente a este panorama, los expertos en plomería proponen algunos ajustes sencillos a la hora de cocinar: