Miles de argentinos esperan el feriado del lunes 17 de agosto para disfrutar de tres días consecutivos de descanso. En este contexto, el asueto del viernes 14 extenderá el fin de semana largo para extenderlo a cuatro días y beneficiará a un grupo de trabajadores.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 14

El próximo viernes la localidad de Quilmes cumplirá 360 años desde su fundación. La fecha recuerda a 1666 cuando se estableció la Reducción de la Santa Cruz de los Indios Kilmes. Allí se asentaron familias del pueblo Kilmes que habían sido expulsadas de los Valles Calchaquíes tras resistirse a la conquista española.

Las autoridades organizaron una serie de actividades para celebrar la fecha. El 13 y 14 de agosto, bajo el lema “una ciudad de tradición y cultura”, el Museo del Transporte (Laprida 2200) se transformará en un lugar de encuentro.

A partir de las 19:00, habrá música en vivo, danzas tradicionales, encuentro de centros tradicionalistas, exposición de recados y aperos criollos y puestos gastronómicos.

Quiénes serán los trabajadores beneficiados y tendrán un fin de semana de 4 días

A diferencia del feriado del lunes 17, que es de carácter nacional y aplica para todos los trabajadores del país, el asueto del viernes 14 aplicará para trabajadores públicos y los empleados del Banco Provincia.

Para quienes presten servicio en el sector privado será opcional según cada caso.

Qué feriados quedan en el año

De cara a lo que queda del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas: