A qué hora llueve este jueves 13 de agosto en Buenos Aires.

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con probabilidad de lluvias durante la tarde de este jueves 13 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la posibilidad de precipitaciones se ubica entre 10% y 40%, por lo que no se descarta que puedan registrarse algunas lluvias aisladas.

A qué hora podría llover este jueves en Buenos Aires

Durante la tarde aumenta la posibilidad de precipitaciones, aunque el porcentaje previsto por el SMN no indica que se trate de una jornada con lluvias generalizadas.

La probabilidad se mantiene en un rango de 10% a 40%, por lo que el escenario puede variar a lo largo de las horas y algunas zonas podrían registrar precipitaciones mientras otras permanezcan sin lluvias.

El SMN organiza sus pronósticos de corto plazo por franjas horarias e incluye variables como precipitación, temperatura, viento y probabilidad de lluvia.

Pronóstico del tiempo en CABA. SMN.

Cómo estará el tiempo durante la tarde

El cielo podría presentar mayor nubosidad durante la segunda mitad del día, con condiciones que favorecen la aparición de precipitaciones aisladas.

Por el momento, el porcentaje de probabilidad no permite hablar de un episodio de lluvias fuertes ni de una tormenta generalizada. Sin embargo, quienes tengan actividades al aire libre durante la tarde deberían consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir, ya que estas condiciones pueden modificarse.

¿Lloverá durante toda la tarde?

No necesariamente. La probabilidad de precipitación indica la posibilidad de que se registre lluvia en un determinado período, pero no significa que vaya a llover durante todas esas horas.

Por eso, el panorama para este jueves es de una tarde con posibilidad de precipitaciones aisladas y momentos de mayor inestabilidad, aunque sin certezas de lluvia continua.