El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que avanza con las obras de un importante túnel de doble mano que pasará bajo las vías del tren. El paso conectará dos barrios y permitirá finalizar con el tráfico que se genera en horas pico por la barrera ferroviaria. La administración porteña avanza con su plan para eliminar las barreras ferroviarias y habilitar un tránsito más fluido. El túnel conectará los barrios de Linieres y Villa Luro al pasar por las calles Yerbal y Bacacay en la Comuna 10. Las obras serán realizadas por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad en conjunto con Autopistas Urbanas (AUSA). El paso bajo nivel pasará por debajo de las vías del ferrocarril Sarmiento para lograr una mayor conectividad de ambos lados. El ministro Pablo Bereciartua explicó que la infraestructura ya en construcción “mejorará la seguridad vial y agilizará la circulación de miles de vehículos y peatones entre ambos barrios”. El conducto se extenderá entre las avenidas Rivadavia y Bacacay, a pocos metros de la estación Villa Luro. Será una vía de doble mano con un carril de circulación en cada sentido y una altura de 4,30 metros que permitirá el paso de transporte liviano y pesado. Para mejorar la seguridad de la zona, se instalarán cámaras de monitoreo y nueva iluminación con tecnología LED. Respecto al sistema hidráulico, se instalará una estación de bombeo dotada de grupo electrógeno para funcionar ante cortes de luz. En la misma línea, se emplazarán pasarelas peatonales con escaleras y rampas para peatones y personas con movilidad reducida. A los lados se construirán calles de convivencia para el acceso de los vecinos a sus viviendas y comercios. Se sumará también una puesta en valor del espacio público al renovar mobiliario urbano y trabajos de forestación. Las características del nuevo túnel son las siguientes: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que las obras del túnel incluirán un sistema de drenaje avanzado para evitar inundaciones en la zona. Este sistema se complementará con la instalación de una estación de bombeo que garantizará el funcionamiento continuo, incluso en caso de cortes de energía. Además, se prevé la creación de espacios verdes en las inmediaciones del paso bajo nivel, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos. La administración porteña busca no solo facilitar el tránsito, sino también embellecer el entorno y fomentar un ambiente más amigable para los peatones y ciclistas.