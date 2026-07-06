La intervención busca reducir el riesgo de inundaciones y garantizar el avance de una obra de infraestructura.

Abrirán una avenida de cinco tramos para disminuir el tráfico: irá de norte a sur y desembocará en varias estaciones de subte

La Autopista Sur, uno de los principales accesos a Bogotá desde Soacha, comenzó una nueva etapa de intervención que implicará el cierre de un carril durante las 24 horas del día por aproximadamente seis meses.

La medida fue autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad para permitir la instalación de redes de alcantarillado mediante tecnología subterránea, una obra que busca disminuir el riesgo de inundaciones y mejorar el drenaje del corredor vial.

Las restricciones aplican en el sentido Soacha–Bogotá, entre la carrera 76A y la avenida Bosa, un tramo clave para miles de conductores que ingresan diariamente a la capital. Aunque habrá cierre parcial, las autoridades indicaron que el tránsito continuará por los carriles que permanecerán habilitados y que el servicio de TransMilenio no tendrá modificaciones.

¿Por qué cerraron un tramo de la Autopista Sur en Bogotá?

El cierre hace parte de las obras del contrato IDU-1013-2022, mediante el cual se adelanta la instalación de una tubería de gran capacidad utilizando la metodología conocida como Pipe Jacking, un sistema que permite construir infraestructura subterránea sin abrir completamente la vía.

Gracias a esta técnica, será posible modernizar la red de alcantarillado del sector, incrementar la capacidad para evacuar aguas lluvias y reducir las afectaciones que históricamente se presentan durante temporadas de fuertes precipitaciones.

La intervención inició el 17 de junio de 2026 y tendrá una duración estimada de seis meses, tiempo durante el cual el carril permanecerá cerrado de forma permanente.

Cierran una autopista de tres tramos para evitar inundaciones en Capital: las obras durarán 6 meses. IDU

¿En qué parte de la Autopista Sur hay cierre por seis meses?

La restricción vial se desarrolla sobre la Autopista Sur, entre la carrera 76A y la avenida Bosa, en el límite de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

El cierre corresponde a un carril en sentido Soacha–Bogotá, mientras los demás carriles seguirán operando para mantener la circulación de vehículos particulares, transporte público y de carga.

Las autoridades recomendaron a los conductores planear sus desplazamientos con mayor anticipación, especialmente durante las horas de mayor congestión.

¿Cómo serán los desvíos por las obras en la Autopista Sur?

El Plan de Manejo de Tránsito contempla diferentes medidas para reducir el impacto sobre la movilidad.

Entre las principales disposiciones se encuentran:

Los vehículos que circulan desde Soacha hacia Bogotá podrán seguir utilizando los carriles que permanecerán habilitados.

Quienes necesiten tomar la avenida Bosa hacia el occidente deberán continuar por la Autopista Sur hasta la avenida Villavicencio, donde podrán realizar el retorno para incorporarse nuevamente hacia ese corredor.

Los peatones y ciclistas continuarán utilizando la infraestructura existente sin cambios en sus recorridos.

Las rutas de TransMilenio mantendrán su operación habitual.

¿Cómo ayudarán estas obras a prevenir inundaciones en Bogotá?

El proyecto tiene como objetivo fortalecer el sistema de drenaje del corredor mediante una nueva infraestructura de alcantarillado capaz de transportar un mayor volumen de agua durante las temporadas de lluvia.

Con esta intervención se espera disminuir los encharcamientos que afectan frecuentemente la movilidad sobre la Autopista Sur, una situación que suele generar largos trancones y retrasos para quienes ingresan diariamente a Bogotá desde Soacha y otros municipios cercanos.

Además de mejorar la seguridad vial, las obras buscan aumentar la vida útil del corredor y preparar la infraestructura para el crecimiento urbano de este sector de la ciudad.