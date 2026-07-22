Tras las tormentas llegará el día más frío de la semana. Fuente: NA.

Tras un comienzo de semana marcado por las lluvias y el mal tiempo, el clima finalmente dará un respiro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Sin embargo, la mejora será pasajera: aunque las precipitaciones se alejan, el frío volverá a ganar protagonismo y se acerca la jornada con la temperatura más baja de lo que resta de la semana.

De acuerdo con el pronóstico para el AMBA, el descenso térmico comenzará a sentirse desde el jueves y tendrá su punto más frío durante la mañana de esa jornada.

Además, el fin de semana estará dominado por el cielo nublado y el regreso del viento, por lo que la sensación térmica podría ser aún más baja.

¿Cuál será el día más frío de la semana en el AMBA?

El jueves será el día más frío de los próximos días, con una mínima de 7°C y una máxima de 13°C. Durante la mañana se espera la presencia de algo de sol, aunque con el correr de las horas aumentará la nubosidad y el cielo permanecerá mayormente cubierto.

El viernes, en tanto, la temperatura oscilará entre los 11°C de mínima y los 15°C de máxima. Si bien el ambiente será algo más templado durante la tarde, el pronóstico anticipa probabilidad de lluvias hacia la tarde-noche.

Pronóstico del tiempo en CABA. SMN.

Cómo seguirá el clima en el AMBA durante el fin de semana

Para el sábado, el pronóstico prevé una mínima de 9°C y una máxima de 16°C. La jornada comenzará con viento durante la mañana, mientras que el resto del día se mantendrá mayormente nublado.

El domingo continuará el tiempo estable, aunque con cielo cubierto durante gran parte del día. Se esperan temperaturas de entre 10°C y 15°C, cerrando un fin de semana fresco y con escasa presencia de sol.

Si bien las lluvias darán una tregua en el AMBA, el abrigo seguirá siendo indispensable, ya que el frío continuará acompañando las jornadas durante el resto de la semana.